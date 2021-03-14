﻿ Белорус и россиянин задержаны на украинской границе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорус и россиянин задержаны на украинской границе

14.03.2021 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар ― Sputnik. Украинские пограничники задержали белоруса и россиянина, которые предположительно незаконно пересекли рубежи, сообщили в Госпогранслужбе страны.

Неустановленные личности пытались попасть на территорию Украины в обход контрольно-пропускного пункта.

"Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища", – отмечается на сайте ведомства.

Задержанные были с паспортами, но почему-то решили проникнуть на территорию Украины незаконно. Со слов задержанных, они хотели двигаться дальше – в страны Европейского союза.

На данный момент мужчины находятся в пограничном подразделении, проводится проверка.

Самые массовые нарушения госграниц в мире

В феврале 2021 года американские правоохранители задержали почти 100 тысяч мигрантов на границе с Мексикой. Как сообщали американские СМИ - это рекордно высокий показатель арестов за месяц, такого количества за февраль не было с 2006 года (тогда было около 75 тысяч – Sputnik).

4 февраля президент США Джо Байден объявил, что США увеличат квоту прием беженцев из-за рубежа, ее доведут до 125 тысяч человек в нынешнем году.

А 3 февраля американский лидер подписал три указа в сфере миграционной политики, отменив распоряжения своего предшественника Трампа. Одно из закрепленных положений касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, которые были разлучены на границе США и Мексики.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин пытались пересечь границу Украины в обход контрольно-пропускного пункта, сейчас идет проверка, задержанные находятся в погранподразделении.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В лифте поликлиники в Осиповичах застряли пенсионеры. После спасения мужчине потребовалась госпитализация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by