Белорус и россиянин задержаны на украинской границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар ― Sputnik. Украинские пограничники задержали белоруса и россиянина, которые предположительно незаконно пересекли рубежи, сообщили в Госпогранслужбе страны.

Неустановленные личности пытались попасть на территорию Украины в обход контрольно-пропускного пункта.

"Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища", – отмечается на сайте ведомства.

Задержанные были с паспортами, но почему-то решили проникнуть на территорию Украины незаконно. Со слов задержанных, они хотели двигаться дальше – в страны Европейского союза.

На данный момент мужчины находятся в пограничном подразделении, проводится проверка.

Самые массовые нарушения госграниц в мире

В феврале 2021 года американские правоохранители задержали почти 100 тысяч мигрантов на границе с Мексикой. Как сообщали американские СМИ - это рекордно высокий показатель арестов за месяц, такого количества за февраль не было с 2006 года (тогда было около 75 тысяч – Sputnik).

4 февраля президент США Джо Байден объявил, что США увеличат квоту прием беженцев из-за рубежа, ее доведут до 125 тысяч человек в нынешнем году.

А 3 февраля американский лидер подписал три указа в сфере миграционной политики, отменив распоряжения своего предшественника Трампа. Одно из закрепленных положений касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, которые были разлучены на границе США и Мексики.