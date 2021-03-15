Ударил топором по голове: минчанин чуть не убил родную дочь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Минчанин попал под следствие за попытку убийства дочери, в качестве орудия преступления изъят топор, сообщили в прокуратуре столицы.

Прокурор Центрального района Минска Олег Кондаревич возбудил в отношении злоумышленника 1958 года два уголовных дела об угрозе убийством и умышленном причинении легкого телесного повреждения по статьям 186 и 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Было установлено, что семейный скандал с женой и дочерью подозреваемый устроил 12 января, буду пьяным. Угрожал убить дочь и нанес ей удары обухом топора в голову", - сообщили Sputnik в понедельник в прокуратуре.

Милиция проводила проверку по данному факту и направила ее материалы в прокуратуру.

Там установили, что потерпевшая находится в зависимом положении от отца, проживает с ним в одном помещении и не способна самостоятельно защитить свои права и законные интересы. Прокуроры приняли решение защитить права потерпевшей и вмешались в ситуацию - возбуждены уголовные дела частно-публичного и частного обвинения без заявления пострадавшей от противоправных действий.

Для организации расследования прокурор направил уголовные дела в Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета.

Ранее прокуратура Октябрьского района столицы направила в суд уголовное дело в отношении минчанина, которого обвиняют в причинении телесного повреждения жене. Минчанка побоялась написать заявление в милицию, поскольку находится в зависимом от обвиняемого положении: проживает в его квартире, воспитывает общего ребенка, а также нуждается в деньгах на содержание малыша. Прокуроры приняли решение возбудить уголовное дело без заявления пострадавшей.

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