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В Гродно на крышу магазина в доме упал балкон четвертого этажа

15.03.2021 10:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Горького упал балкон, который находился на четвертом этаже одной из пятиэтажек, где сейчас реконструируют фасад, сообщает МЧС.


Фото: скрин с панорамы yandex.by

Все произошло вечером в минувшее воскресенье. Дому, где упал балкон, уже более 50 лет и сейчас там шли работы по реконструкции фасада.

Балкон был на четвертом этаже. В результате падения балкона на элементах конструкции повисло металлическое ограждение, а деревянная балконная рама с остеклением упала на крышу пристроенного одноэтажного магазина.

Работники подрядной организации ООО «Фундамент-строй», которая реконструирует фасад дома, провели демонтаж ограждения балкона, чтобы оставшаяся конструкция тоже не упала.

Пострадавших нет, несущие конструкции дома не повреждены, отселение жильцов не требуется. Причина обрушения устанавливается.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Горького упал балкон, который находился на четвертом этаже одной из пятиэтажек, где сейчас реконструируют фасад.
 
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