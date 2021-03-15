В Гродно на крышу магазина в доме упал балкон четвертого этажа

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Горького упал балкон, который находился на четвертом этаже одной из пятиэтажек, где сейчас реконструируют фасад, сообщает МЧС.



Фото: скрин с панорамы yandex.by

Все произошло вечером в минувшее воскресенье. Дому, где упал балкон, уже более 50 лет и сейчас там шли работы по реконструкции фасада.

Балкон был на четвертом этаже. В результате падения балкона на элементах конструкции повисло металлическое ограждение, а деревянная балконная рама с остеклением упала на крышу пристроенного одноэтажного магазина.

Работники подрядной организации ООО «Фундамент-строй», которая реконструирует фасад дома, провели демонтаж ограждения балкона, чтобы оставшаяся конструкция тоже не упала.

Пострадавших нет, несущие конструкции дома не повреждены, отселение жильцов не требуется. Причина обрушения устанавливается.