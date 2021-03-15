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В Витебском районе спасли упавшего под лед рыбака. Пока ехали спасатели, его поддерживал товарищ

15.03.2021 10:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел рано утром 14 марта на озере Скрыдлево рядом с одноименной деревней в Витебском районе. Под лед провалился 63-летний рыбак, достали его на берег спасатели, сообщает МЧС.


Рыбак провалился под лед, но держался на поверхности воды. Находился он примерно в ста метрах от берега.

Мужчину поддерживал беседой товарищ — чтобы тот не уснул.

Водолазы отряда «Витязь» достали мужчину на берег с помощью спасательной доски.

Мужчину с переохлаждением госпитализировали.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел рано утром 14 марта на озере Скрыдлево рядом с одноименной деревней в Витебском районе.
 
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