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В Витебском районе спасли упавшего под лед рыбака. Пока ехали спасатели, его поддерживал товарищ
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел рано утром 14 марта на озере Скрыдлево рядом с одноименной деревней в Витебском районе. Под лед провалился 63-летний рыбак, достали его на берег спасатели,
Рыбак провалился под лед, но держался на поверхности воды. Находился он примерно в ста метрах от берега.
Мужчину поддерживал беседой товарищ — чтобы тот не уснул.
Водолазы отряда «Витязь» достали мужчину на берег с помощью спасательной доски.
Мужчину с переохлаждением госпитализировали.
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Инцидент произошел рано утром 14 марта на озере Скрыдлево рядом с одноименной деревней в Витебском районе.
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