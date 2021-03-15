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Полтонны героина: расследование дела о рекордной партии наркотика завершено
15.03.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Следственным комитетом Беларуси завершено расследование уголовного дела о сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщили в СК.
Обвиняемыми по делу проходят четыре участника организованной группы - уроженцы Ближнего Востока и Восточной Европы. Следствием установлено, что с мая по ноябрь 2019 года они организовали поставку героина с территории Афганистана в ЕС транзитом чрез Беларусь.
"Проведенным расследованием было установлено, что героин был ввезен в Беларусь под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через РФ, после чего было размещено на одном из складских помещении на территории Заводского района Минска, где хранилось в тайнике – в стене бытовки", - рассказали Sputnik в понедельник в СК.
Тогда было
По результатам расследования участникам организованной группы, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч.1 ст.285 и ч.4 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование завершено, уголовное дела передано прокурору для направления в суд.
Следователями допрошены свидетели и обвиняемые. В рамках предварительного расследования проведены осмотры мест происшествий, обыски, в ходе которых изъята мобильная и компьютерная техника.
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Обвиняемыми по уголовному делу проходят четыре человека, в числе которых уроженцы Ближнего Востока и Восточной Европы.
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