Полтонны героина: расследование дела о рекордной партии наркотика завершено

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Следственным комитетом Беларуси завершено расследование уголовного дела о сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщили в СК.

Обвиняемыми по делу проходят четыре участника организованной группы - уроженцы Ближнего Востока и Восточной Европы. Следствием установлено, что с мая по ноябрь 2019 года они организовали поставку героина с территории Афганистана в ЕС транзитом чрез Беларусь.

"Проведенным расследованием было установлено, что героин был ввезен в Беларусь под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через РФ, после чего было размещено на одном из складских помещении на территории Заводского района Минска, где хранилось в тайнике – в стене бытовки", - рассказали Sputnik в понедельник в СК.

Тогда было изъято из незаконного оборота более 550 килограмм героина.

По результатам расследования участникам организованной группы, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч.1 ст.285 и ч.4 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, уголовное дела передано прокурору для направления в суд.

Следователями допрошены свидетели и обвиняемые. В рамках предварительного расследования проведены осмотры мест происшествий, обыски, в ходе которых изъята мобильная и компьютерная техника.

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