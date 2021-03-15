Расчленил и закопал: дело о жестоком убийстве рассматривают в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 15 мар – Sputnik, Инна Гришук. Уголовное дело о жестоком убийстве, которое произошло в Лидском районе, начали рассматривать в Гродненском областном суде в понедельник.

О жутком преступлении стало известно в начале января прошлого года. Местную жительницу убили, а тело расчленили и спрятали в канаве возле хутора.

Несколько судимостей

На скамье подсудимых - 38-летний Юрий Невядомский. До задержания он жил в деревне Поречаны Лидского района, нигде не работал. О себе рассказал, что холост, детей нет, имеет образование 9 классов. Шесть классов учился в обычной школе в Молодечно, остальное время в специальной школе закрытого типа для трудных подростков в Могилеве. Есть мать и две сестры, отец умер, когда обвиняемый был ребенком.

© Sputnik / Инна Гришук Подсудимый в зале перед началом суда

Ранее несколько раз он был судим. Первая судимость была в 2001 году за грабеж, хищение паспорта и хулиганство, был осужден на 6,5 лет лишения свободы, через 2,5 года ему изменили меру пресечения на ограничение свободы. Но обвиняемый сбежал летом 2003 года и совершил новое преступление - особо злостное хулиганство, кражу, проникновение в жилище. Был осужден в 2004 году на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы. Из них он шесть лет провёл в одиночной камере.

По настоящему делу был задержан 3 января 2020 года, 10 января был взят под стражу.

Потерпевшими по делу признаны три человека: две сестры убитой Лариса и Жанна, а также житель деревни Генрик Кудло, который был на хуторе, когда происходило убийство.

Убил, а тело закопал

Трагедия произошла возле деревни Тарново Лидского района Гродненской области в конце декабря 2019 года. Обвиняемый вместе с другим местным жителем распивал спиртное, в компанию они пригласили в гости 42-летнюю женщину из соседней деревни. Позже следствие установило, что во время застолья обвиняемый применял физическое насилие в отношении сельчанки и друга, затем взял металлический совок и ударил женщину по голове. Друга он заставлял задушить женщину проводом, но потом сделал это сам.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело женщины. Некоторые части сжег в самодельной печке, туловище выбросил в мелиоративный канал.

Невядомский обвиняется в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса: по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) , по ст. 186 (угроза убийством), по п.п.2, 8 ч.2 ст.139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) Уголовного кодекса.

Хоронили в закрытом гробу

Со слов родственников, убитую женщину звали Светлана. Она чуть более 10 лет жила в агрогородок Тарново, работала в местном хозяйстве. У нее есть взрослый сын, муж умер много лет назад. Светлана в Тарново жила с гражданским мужем, но в день трагедии 25 декабря по какой-то причине приняла приглашение Невядомского и Кудло и пошла в гости на хутор обвиняемого. Данный хутор был известен многим сельчанам, там часто собирались компании.

Родственники стали бить тревогу уже через пару дней. Как рассказал муж одной из сестер убитой, Светлана всегда по несколько раз звонила сестре. Но когда перестала выходить на связь, родные заподозрили неладное и были готовы к плохим новостям.

Женщину хоронили в закрытом гробу на ее родине в Столинском районе. Родные не смогли попрощаться с погибшей. История оказалась шокирующей не только для семьи, но и для всех соседей из агрогородка.

На суде через полчаса после начала заседания стало плохо двоим потерпевшим - одной из сестер и Генрику Кудло, у мужчины сильно тряслись руки, а женщина потеряла сознание. Оба объяснили, что им тяжело даже видеть обвиняемого, они невольно вспоминают то, что он сделал со Светланой.

Как ранее писал Sputnik, тело женщины удалось найти лишь 4 января 2020 года. Сначала сожитель убитой сельчанки заявил о ее пропаже, чуть позже друг обвиняемого рассказал о случившемся милиции. На поиски тела ушло более 30 часов. Оно было закопано на глубине около метра в одной из канав вблизи хутора, где проходило застолье.

Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступлений по 3 статьям: по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) , пост.186 (угроза убийством), по п.п.2, 8 ч.2 ст.139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) Уголовного кодекса.

Известно, что обвиняемый был судим за захват заложника и угон автобуса в 2003 году в Копыльском районе. В момент совершения преступления переговоры с ним вел лично министр внутренних дел Республики Беларусь, а заложника (кассира) в автобусе заменил собой прокурор района.