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Дело о погромах, поджогах и вооруженном сопротивлении направлено в суд

15.03.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар - Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек, в отношении них уголовное дело по нескольким статьям.

"Им предъявлено обвинение в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти", – сообщили в генеральной прокуратуре.

Кроме этого, в материалах дела речь идет о обучении и иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках.

Одному из обвиняемых вменено в вину воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы по ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений", – сказали в генпрокуратуре.

Верховный суд будет определять подсудность данного уголовного дела, по которому проходят обвиняемыми пять человек, все они находятся под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Верховный суд будет определять подсудность уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят пять человек.
 
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