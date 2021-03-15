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Дело о зверском убийстве с расчлененкой рассмотрят в закрытом режиме
15.03.2021 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 15 мар – Sputnik, Инна Гришук. В Гродненском областном суде приняли решение закрыть судебные разбирательства по делу о зверском убийстве на хуторе в Лидском районе, где убитую женщину расчленили и закопали в канаве. Данное ходатайство подал сам обвиняемый, который сказал, что хочет сохранить тайну сексуальной жизни.
Обвиняемый попросил закрыть процесс
Дело
Изначально планировалось, что судебное разбирательство будет открытым. Но спустя два часа после начала суда обвиняемый подал ходатайство на перевод судебных разбирательств в закрытый режим.
Как пояснил в суде Невядомский, он сделал это, чтобы сохранить тайну сексуальной жизни, сказал, что с убитой состоял в интимной связи, на суде будут рассматриваться интимные моменты, которые он не хотел бы предавать огласке.
Данное ходатайство поддержала адвокат обвиняемого и прокурор. Затем этот вопрос был задан троим потерпевшим. Потерпевший Кудло, который был третьим участником застолья с убитой, согласился, что в деле будут рассматривать некоторые вещи из интимной жизни обвиняемого, сказал, что поддерживает ходатайство.
Родственники потерпевших: зачем закрывать?
На вопрос, поддерживают ли ходатайство обвиняемого, положительно ответили и две сестры убитой женщины. После этого суд принял решение закрыть процесс, учитывая, что все участники дали свое согласие. Обвинение прокурор зачитывал уже только в присутствии участников процесса. В дальнейшем на заседаниях будет запрещено присутствовать прессе и не причастным к судебному делу лицам.
Чуть позже родственники сестер убитой удивлялись, почему они согласились закрыть процесс, предположили, что женщины могли не понимать, что от них просят и что такое закрытый процесс. Двое из троих потерпевших перед рассмотрением данного ходатайства чувствовали себя плохо – одна из сестер потеряла сознание, у мужчины на нервной почве тряслись руки, приехавшие врачи давали им успокоительные.
Убил и расчленил
По материалам следствия, Невядомский вместе с другим местным жителем Генрихом Кудло, который проходит по делу как потерпевший, распивал спиртное 25 декабря 2019 года. Они пригласили в гости 42-летнюю женщину из соседней деревни Тарново. Позже следствие установило, что во время застолья обвиняемый применял физическое насилие в отношении сельчанки и знакомого, затем взял металлический совок и ударил женщину по голове. Друга он заставлял задушить женщину проводом, но затем сделал это сам.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело женщины. Некоторые части и одежду сжег в самодельной печке, туловище закопал вблизи мелиоративного канала.
О случившемся стало известно спустя десять дней. Сначала о пропаже женщины заявил ее гражданский муж и родственники, затем третий участник застолья Кудло рассказал о произошедшем. Тело искали более 30 часов, применяли экскаватор и нашли на глубине более метра в одной из канав вблизи хутора Невядомского.
Обвиняемый был неоднократно судим за кражу, грабеж, проникновение в жилище, особо злостное хулиганство, а также за захват заложника и угон автобуса в 2003 году в Копыльском районе. Он провел в тюрьме строгого режима более 11 лет, из них почти половину срока – в одиночной камере на так называемом тюремном режиме, на который отправляют особо злостных заключенных. Вышел из тюрьмы в начале 2015 года.
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Проводить судебные разбирательства в закрытом судебном процессе попросил обвиняемый, пояснивший, что желает сохранить тайну сексуальной жизни.
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