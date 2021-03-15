Дело о зверском убийстве с расчлененкой рассмотрят в закрытом режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 15 мар – Sputnik, Инна Гришук. В Гродненском областном суде приняли решение закрыть судебные разбирательства по делу о зверском убийстве на хуторе в Лидском районе, где убитую женщину расчленили и закопали в канаве. Данное ходатайство подал сам обвиняемый, который сказал, что хочет сохранить тайну сексуальной жизни.

Обвиняемый попросил закрыть процесс

Дело начали рассматривать 15 марта в Гродненском областном суде. Единственный обвиняемый – 38-летний Юрий Невядомский, который обвиняется по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство), ст. 186 (угроза убийством), п.п. 2, 8 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). До января прошлого года он жил на хуторе в деревне Поречаны Лидского района, именно там 25 декабря 2019 года произошло убийство 42-летней жительницы соседней деревни Тарново.

Изначально планировалось, что судебное разбирательство будет открытым. Но спустя два часа после начала суда обвиняемый подал ходатайство на перевод судебных разбирательств в закрытый режим.

Как пояснил в суде Невядомский, он сделал это, чтобы сохранить тайну сексуальной жизни, сказал, что с убитой состоял в интимной связи, на суде будут рассматриваться интимные моменты, которые он не хотел бы предавать огласке.

Данное ходатайство поддержала адвокат обвиняемого и прокурор. Затем этот вопрос был задан троим потерпевшим. Потерпевший Кудло, который был третьим участником застолья с убитой, согласился, что в деле будут рассматривать некоторые вещи из интимной жизни обвиняемого, сказал, что поддерживает ходатайство.

Родственники потерпевших: зачем закрывать?

На вопрос, поддерживают ли ходатайство обвиняемого, положительно ответили и две сестры убитой женщины. После этого суд принял решение закрыть процесс, учитывая, что все участники дали свое согласие. Обвинение прокурор зачитывал уже только в присутствии участников процесса. В дальнейшем на заседаниях будет запрещено присутствовать прессе и не причастным к судебному делу лицам.

Чуть позже родственники сестер убитой удивлялись, почему они согласились закрыть процесс, предположили, что женщины могли не понимать, что от них просят и что такое закрытый процесс. Двое из троих потерпевших перед рассмотрением данного ходатайства чувствовали себя плохо – одна из сестер потеряла сознание, у мужчины на нервной почве тряслись руки, приехавшие врачи давали им успокоительные.

Убил и расчленил

По материалам следствия, Невядомский вместе с другим местным жителем Генрихом Кудло, который проходит по делу как потерпевший, распивал спиртное 25 декабря 2019 года. Они пригласили в гости 42-летнюю женщину из соседней деревни Тарново. Позже следствие установило, что во время застолья обвиняемый применял физическое насилие в отношении сельчанки и знакомого, затем взял металлический совок и ударил женщину по голове. Друга он заставлял задушить женщину проводом, но затем сделал это сам.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело женщины. Некоторые части и одежду сжег в самодельной печке, туловище закопал вблизи мелиоративного канала.

О случившемся стало известно спустя десять дней. Сначала о пропаже женщины заявил ее гражданский муж и родственники, затем третий участник застолья Кудло рассказал о произошедшем. Тело искали более 30 часов, применяли экскаватор и нашли на глубине более метра в одной из канав вблизи хутора Невядомского.

Обвиняемый был неоднократно судим за кражу, грабеж, проникновение в жилище, особо злостное хулиганство, а также за захват заложника и угон автобуса в 2003 году в Копыльском районе. Он провел в тюрьме строгого режима более 11 лет, из них почти половину срока – в одиночной камере на так называемом тюремном режиме, на который отправляют особо злостных заключенных. Вышел из тюрьмы в начале 2015 года.

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