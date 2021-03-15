ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Орше задержали наркосбытчиков - молодую пару

15.03.2021 17:03 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Орше милиция задержала наркосбытчиков — молодую пару. Подробности сообщает УВД.


Милиция выяснила, что с января этого года 24-летний житель Орши занимается наркосбытом. 13 марта он поехал в Могилев за очередной партией наркотиков. Разложить их, по версии милиции, он должен был в своем городе. Когда молодой человек вернулся в Оршу, его задержали.

При обыске у него нашли 5 граммов особо опасного психотропного вещества Альфа PVP. Оно было расфасовано в 20 свертков.

Помогала парню в наркосбыте его 19-летняя сожительница, отмечают в УВД. Девушку также задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Она предусматривает до 13 лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При обыске у парня нашли 5 граммов особо опасного психотропного вещества Альфа PVP. Оно было расфасовано в 20 свертков.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пограничники задержали в Минске иностранного сутенера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by