В Орше задержали наркосбытчиков - молодую пару

Источник материала: Tut.by

В Орше милиция задержала наркосбытчиков — молодую пару. Подробности сообщает УВД.





Милиция выяснила, что с января этого года 24-летний житель Орши занимается наркосбытом. 13 марта он поехал в Могилев за очередной партией наркотиков. Разложить их, по версии милиции, он должен был в своем городе. Когда молодой человек вернулся в Оршу, его задержали.

При обыске у него нашли 5 граммов особо опасного психотропного вещества Альфа PVP. Оно было расфасовано в 20 свертков.

Помогала парню в наркосбыте его 19-летняя сожительница, отмечают в УВД. Девушку также задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Она предусматривает до 13 лет лишения свободы.