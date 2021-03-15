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Пограничники задержали в Минске иностранного сутенера
15.03.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар - Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Минске иностранца, который вербовал и вывозил из страны девушек для занятия проституцией, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Преступление удалось раскрыть благодаря полученной оперативной информации, в результате был пресечен канал вывоза за пределы Беларуси лиц для занятия проституцией.
"Военнослужащие органов пограничной службы задержали 27-летнего гражданина Турции, который с декабря прошлого года по февраль текущего вовлек в занятие проституцией ряд белорусских девушек и организовал их выезд в Турцию для сексуальной эксплуатации", – сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе ГПК.
В отношении иностранца за организацию и вовлечение в занятие проституцией возбуждены уголовные дела, он заключен под стражу.
Пограничники также рассказали, что, по имеющейся информации, турок знакомился с девушками через социальные сети, приглашал их на встречи в Минск и уже в столице вербовал их с целью вывоза в иностранные бордели.
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Подозреваемый находил белорусских девушек через соцсети и приглашал для вербовки в Минск. Гражданину Турции грозит до 10 лет лишения свободы.
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