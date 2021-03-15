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В Витебске задержали двух «черных копателей»: дома у них были пулеметы, винтовки, пистолеты

15.03.2021 18:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске милиция задержала двух «черных копателей» с арсеналом оружия, сообщает МВД.

Одному мужчине 39 лет, второму — 58. В начале марта младший мужчина продал жителю Витебска за 1,2 тыс. долларов винтовку системы Мосина и пистолет. Оружие пригодно для стрельбы.

А 12 марта состоялась еще одна сделка: за 3 тыс. долларов мужчина сбыл пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина и браунинг. В этот момент его и задержали — с поличным.

Затем милиционеры вышли на старшего — рабочего вагонного депо. Дома у него нашли более 20 винтовочных патронов, пистолет ТТ, два самодельных ствола к нему, револьвер, три составных части винтовки Мосина, около 70 патронов различного калибра, противотанковое ружье.

Мужчины рассказали, что весь арсенал добыли с помощью металлоискателей, а затем реконструировали для продажи.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот оружия.

 
Теги: Витебск
 
 
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