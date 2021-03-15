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Страшное ДТП произошло под Крупками
Источник материала: БTВ лобовом столкновении погибли два человека. После удара транспортные средства загорелись. Трагедия произошла сегодня около 7 утра на так называемой олимпийской трассе. По информации МВД, по предварительной версии 27-летний житель Витебска уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где и случилась авария. Известно, что молодой человек ехал в сторону Минска. Оба водителя погибли. Сообщается, что за рулем другого автомобиля находился 44-летний житель Старых Дорог. Сейчас на месте работают специалисты ГАИ и МЧС, следователи и эксперты.
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В лобовом столкновении погибли два человека. После удара транспортные средства загорелись. Трагедия произошла сегодня около 7 утра на так называемой олимпийской...
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