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Число погибших при разгоне демонстраций в Мьянме превысило 70

15.03.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Не менее 71 человека погибло в Мьянме при разгоне очередных демонстраций, сообщает The Irrawaddy.

По информации издания, это самое большое количество жертв с момента начала протестов.

Наибольшее количество смертей произошло на западе столицы Мьянмы – Янгона. Там полиция применила в отношении митингующих боевые патроны, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Ситуация на западе столицы остается напряженной.

Общее число погибших с момента военного переворота в стране достигло 167 человек.

Переворот и протесты в Мьянме

Массовые протесты в этой стране начались после военного переворота, который произошел 1 февраля 2021 года. Военные взяли власть и ввели чрезвычайное положение на один год. Они объяснили свои действия фальсификацией результатов выборов.

Сейчас под арестом находятся депутаты партии "Национальная лига за демократию", а также свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и государственный советник Аун Сан Су Чжи.

В разных городах страны участники акций протеста требуют освободить арестованных. В городах проходят массовые забастовки, в которых принимают участие медики, государственные служащие, преподаватели, работники заводов. Они не согласны с положением дел в стране и выступают против государственного переворота. Полиция и военные жестко пресекают попытки людей выйти на акции протеста.

Реакция мирового сообщества

Евросоюз осудил военных Мьянмы за использование силы против демонстрантов и заявил о планах отреагировать на данные действия. В заявлении говорилось, что силовые структуры страны применили оружие против митингующих, а это считается нарушением международных правовых норм, влекущих ответственность.

ЕС поддержал народ Мьянмы, защищающий демократию, а также примет в отношении страны меры.

США ввели санкции в отношении военного руководства Мьянмы. Как заявлял президент Джо Байден, санкции коснулись бизнес-интересов и ближайших родственников военного руководства этого государства. Также Вашингтон заявил, что лишит лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму в один миллиард долларов, которые находятся в ведении Штатов.

Руководство ООН призвало военных в Мьянме освободить задержанных высокопоставленных чиновников и уважать результаты выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Наибольшее количество смертей произошло на западе столицы Мьянмы – Янгона. Там полиция применила в отношении митингующих боевые патроны, светошумовые гранаты и...
 
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