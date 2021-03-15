|
Число погибших при разгоне демонстраций в Мьянме превысило 70
15.03.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Не менее 71 человека погибло в Мьянме при разгоне очередных демонстраций, сообщает
По информации издания, это самое большое количество жертв с момента начала протестов.
Наибольшее количество смертей произошло на западе столицы Мьянмы – Янгона. Там полиция применила в отношении митингующих боевые патроны, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Ситуация на западе столицы остается напряженной.
Общее число погибших с момента военного переворота в стране достигло 167 человек.
Переворот и протесты в Мьянме
Массовые протесты в этой стране начались после
Сейчас под арестом находятся депутаты партии "Национальная лига за демократию", а также свергнутый президент Мьянмы У Вин Мьинт и государственный советник Аун Сан Су Чжи.
В разных городах страны участники акций протеста требуют освободить арестованных. В городах проходят массовые забастовки, в которых принимают участие медики, государственные служащие, преподаватели, работники заводов. Они не согласны с положением дел в стране и выступают против государственного переворота. Полиция и военные жестко
Реакция мирового сообщества
Евросоюз осудил военных Мьянмы за использование силы против демонстрантов и заявил о планах отреагировать на данные действия. В заявлении говорилось, что силовые структуры страны применили оружие против митингующих, а это считается нарушением международных правовых норм, влекущих ответственность.
ЕС поддержал народ Мьянмы, защищающий демократию, а также примет в отношении страны меры.
США ввели санкции в отношении военного руководства Мьянмы. Как заявлял президент Джо Байден, санкции коснулись бизнес-интересов и ближайших родственников военного руководства этого государства. Также Вашингтон заявил, что лишит лидеров военного переворота доступа к правительственным фондам Мьянмы на сумму в один миллиард долларов, которые находятся в ведении Штатов.
Руководство ООН призвало военных в Мьянме освободить задержанных высокопоставленных чиновников и уважать результаты выборов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наибольшее количество смертей произошло на западе столицы Мьянмы – Янгона. Там полиция применила в отношении митингующих боевые патроны, светошумовые гранаты и...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)