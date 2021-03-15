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ГАИ задержала пьяного подростка за рулем

15.03.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар - Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего, управлявшего машиной в состоянии опьянения подробности сообщает Telegram-канал Милиция Минска.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта. В начале седьмого утра инспекторы ДПС отдела ГАИ Партизанского РУВД остановили 17-летнего подростка, ехавшего на Subaru, во дворе дома №41 на Партизанском проспекте. Водительского удостоверения у него не было, а вот резкий запах алкоголя как раз присутствовал.

Освидетельствование показало, что в выдыхаемом нарушителем воздухе содержится 1,51 промилле алкоголя.

Сотрудники дорожной милиции составили в отношении несовершеннолетнего четыре административных протокола, предусмотренных ч. 4 ст. 18.15, ч. 12 ст. 18.13, ч. 2 ст. 18.16, ч. 1 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.

Материалы дела направят для дальнейшего разбирательств в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка.

 
Теги: Минск
 
 
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Освидетельствование показало, что в выдыхаемом нарушителем воздухе содержится 1,51 промилле алкоголя.
 
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