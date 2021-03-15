Американцев, штурмовавших Капитолий, обвинили в нападении на полицейских

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Американские власти предъявили двум гражданам, участвовавшим в штурме Капитолия, обвинение в нападении на полицейского, сообщило издание газета Washington Post.

По информации издания, 39-летнего Джорджа Таниоса и 32-летнего Джулиана Хатера арестовали в воскресенье 14 марта. Их личности удалось выяснить благодаря гражданам, которые связались с Федеральным бюро расследований.

Мужчины обвиняются в нападении на правоохранителей с использованием оружия летального действия. Штурмовавшим Капитолий грозит до 20 лет тюрьмы.

Как ранее сообщалось, полицейский Брайан Сикник умер 6 января после захвата Капитолия. Похоронили его в начале февраля после прощания в ротонде Капитолия – одной из наибольших почестей, оказываемых гражданину США. На данной церемонии присутствовал президент Джо Байден.