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Американцев, штурмовавших Капитолий, обвинили в нападении на полицейских
16.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Американские власти предъявили двум гражданам, участвовавшим в штурме Капитолия, обвинение в нападении на полицейского, сообщило издание газета Washington Post.
© REUTERS / Kevin Lamarque
По информации издания, 39-летнего Джорджа Таниоса и 32-летнего Джулиана Хатера арестовали в воскресенье 14 марта. Их личности удалось выяснить благодаря гражданам, которые связались с Федеральным бюро расследований.
Мужчины обвиняются в нападении на правоохранителей с использованием оружия летального действия. Штурмовавшим Капитолий грозит до 20 лет тюрьмы.
Как ранее сообщалось, полицейский Брайан Сикник умер 6 января после захвата Капитолия. Похоронили его в начале февраля после прощания в ротонде Капитолия – одной из наибольших почестей, оказываемых гражданину США. На данной церемонии присутствовал президент Джо Байден.
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Личности нападавших удалось выяснить благодаря гражданам, которые связались с Федеральным бюро расследований.
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