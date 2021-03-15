ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американцев, штурмовавших Капитолий, обвинили в нападении на полицейских

16.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Американские власти предъявили двум гражданам, участвовавшим в штурме Капитолия, обвинение в нападении на полицейского, сообщило издание газета Washington Post.

© REUTERS / Kevin Lamarque
Двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

По информации издания, 39-летнего Джорджа Таниоса и 32-летнего Джулиана Хатера арестовали в воскресенье 14 марта. Их личности удалось выяснить благодаря гражданам, которые связались с Федеральным бюро расследований.

Мужчины обвиняются в нападении на правоохранителей с использованием оружия летального действия. Штурмовавшим Капитолий грозит до 20 лет тюрьмы.

Как ранее сообщалось, полицейский Брайан Сикник умер 6 января после захвата Капитолия. Похоронили его в начале февраля после прощания в ротонде Капитолия – одной из наибольших почестей, оказываемых гражданину США. На данной церемонии присутствовал президент Джо Байден.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Личности нападавших удалось выяснить благодаря гражданам, которые связались с Федеральным бюро расследований.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двух девочек подросткового возраста ищут в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by