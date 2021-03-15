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Двух девочек подросткового возраста ищут в Минске

16.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар - Sputnik. Две девочки-подростка пропали в Минск в воскресенье, 14 марта, сообщает Telegram-канал "Милиция Минска".

Виктория Шафаревич (ей 15 лет) и Мария Соколовская (ей – 12) ушли из Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района около часа дня, об их местонахождении с этого времени ничего не известно.

Приметы разыскиваемых

Виктория Шафаревич была одета в объемную черную куртку, такого же цвета шапку и брюки, на ногах у нее были белые кроссовки. ростом она примерно155-165 сантиметров, телосложение средне, короткие волосы.

Мария Соколовская была в темном пальто, темных широких брюках, темно-синей шапке и бирюзовых лаковых ботинках. Она ростом 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, со светлыми волосами длиной ниже плеч.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят сообщить по телефонам 8 (017) 207-67-67; 8 (029) 302-75-16; 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Виктория Шафаревич и Мария Соколовская ушли из Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района около часа дня, об их местонахождении с этого...
 
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