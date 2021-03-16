ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала видео с "падающим лыжником"

16.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт назвала неправдивыми заявления в прессе о том, что на соревнованиях "Минская лыжня" один из участников специально падал, чтобы глава государства его мог обогнать.

Как сказала Эйсмонт, президент не приемлет поддавки.

Ранее близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал видеоролик, где рядом с Лукашенко несколько раз падает лыжник.

В сети интернет многие стали комментировать пост: многие предположили, что мужчина специально упал, чтобы президент смог его обогнать. 

"Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно", - отметила Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского лидера задалась вопросом, что же скорее является абсурдом  – сам видеоролик или же то, как это комментируют отдельные СМИ. Эйсмонт в беседе с РИА Новости уточнила, что у Лукашенко уже в тот момент была медаль, а, значит, гонка с участием президента была завершена и прошла церемония награждения победителей.

По ее словам, на кадрах видео происходил совершенно другой забег – новичков-любителей.

Соревнования "Минская лыжня-2021"

В эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу. В команду, помимо главы государства, вошли его младший сын Николай, Светлана Коношенко и Людмила Калинчик. Александр Лукашенко завершал победную гонку.

Второе место досталось команде Витебского облисполкома, третьими финишировали представители Брестского облисполкома.

Борьбу за медали "Минской лыжни-2021" также вели команды Администрации президента, аппарата Совмина, Управления делами президента, Национального собрания, КГК и облисполкомов.

Соревнования в "Раубичах" прошли в 35 раз. Начало коллективным лыжным пробегам было положено 16 февраля 1986 года, тогда вдоль автомобильной трассы Минск - Витебск по маршруту Боровая – Раубичи пробежало 12 тысяч любителей этого вида спорта. Они преодолели 15 километров.

Ранее Sputnik рассказывал историю "Минской лыжни".

Читайте также:

 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наталья Эйсмонт опровергла слухи о "поддавках" со стороны лыжника, который якобы не хотел опередить белорусского президента, указав, что за такое "и работы лишиться...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Рыбак провалился под лед на Свислочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by