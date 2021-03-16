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Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала видео с "падающим лыжником"
16.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт назвала неправдивыми заявления в прессе о том, что на соревнованиях "Минская лыжня" один из участников специально падал, чтобы глава государства его мог обогнать.
Как сказала Эйсмонт, президент не приемлет поддавки.
Ранее близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал видеоролик, где рядом с Лукашенко несколько раз падает лыжник.
В сети интернет многие стали комментировать пост: многие предположили, что мужчина специально упал, чтобы президент смог его обогнать.
"Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно", - отметила Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь белорусского лидера задалась вопросом, что же скорее является абсурдом – сам видеоролик или же то, как это комментируют отдельные СМИ. Эйсмонт в беседе с
По ее словам, на кадрах видео происходил совершенно другой забег – новичков-любителей.
Соревнования "Минская лыжня-2021"
В эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах команда президента Беларуси Александра Лукашенко
Второе место досталось команде Витебского облисполкома, третьими финишировали представители Брестского облисполкома.
Борьбу за медали "Минской лыжни-2021" также вели команды Администрации президента, аппарата Совмина, Управления делами президента, Национального собрания, КГК и облисполкомов.
Соревнования в "Раубичах" прошли в 35 раз. Начало коллективным лыжным пробегам было положено 16 февраля 1986 года, тогда вдоль автомобильной трассы Минск - Витебск по маршруту Боровая – Раубичи пробежало 12 тысяч любителей этого вида спорта. Они преодолели 15 километров.
Ранее Sputnik рассказывал
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Наталья Эйсмонт опровергла слухи о "поддавках" со стороны лыжника, который якобы не хотел опередить белорусского президента, указав, что за такое "и работы лишиться...
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