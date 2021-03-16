Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт назвала неправдивыми заявления в прессе о том, что на соревнованиях "Минская лыжня" один из участников специально падал, чтобы глава государства его мог обогнать.

Как сказала Эйсмонт, президент не приемлет поддавки.

Ранее близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал видеоролик, где рядом с Лукашенко несколько раз падает лыжник.

В сети интернет многие стали комментировать пост: многие предположили, что мужчина специально упал, чтобы президент смог его обогнать.

"Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно", - отметила Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского лидера задалась вопросом, что же скорее является абсурдом – сам видеоролик или же то, как это комментируют отдельные СМИ. Эйсмонт в беседе с РИА Новости уточнила, что у Лукашенко уже в тот момент была медаль, а, значит, гонка с участием президента была завершена и прошла церемония награждения победителей.

По ее словам, на кадрах видео происходил совершенно другой забег – новичков-любителей.

Соревнования "Минская лыжня-2021"

В эстафетной гонке на "Минской лыжне-2021" в Раубичах команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала победу . В команду, помимо главы государства, вошли его младший сын Николай, Светлана Коношенко и Людмила Калинчик. Александр Лукашенко завершал победную гонку.

Второе место досталось команде Витебского облисполкома, третьими финишировали представители Брестского облисполкома.

Борьбу за медали "Минской лыжни-2021" также вели команды Администрации президента, аппарата Совмина, Управления делами президента, Национального собрания, КГК и облисполкомов.

Соревнования в "Раубичах" прошли в 35 раз. Начало коллективным лыжным пробегам было положено 16 февраля 1986 года, тогда вдоль автомобильной трассы Минск - Витебск по маршруту Боровая – Раубичи пробежало 12 тысяч любителей этого вида спорта. Они преодолели 15 километров.

Ранее Sputnik рассказывал историю "Минской лыжни" .

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