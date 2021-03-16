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Рыбак провалился под лед на Свислочи
16.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар - Sputnik. Мужчина провалился под лед на реке Свислочь, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о том, что на акватории Свислочи в районе улицы Корзюки в Минске в воде находится человек, поступило спасателям в 14:15 в понедельник, 15 марта.
По прибытию на место сотрудники МЧС в 20 метрах от берега увидели провалившегося человека. Как было установлено, в момент ЧП он рыбачил.
© Sputnik / Игорь Подгорный
Двое спасателей в гидрокостюмах приблизились к тонущему и удерживали его на плаву до того времени, пока не доставили спасательную доску.
В 14:30 мужчину доставили на берег и передали прибывшим на место происшествия работниками скорой медицинской помощи. После осмотра они госпитализировали пострадавшего с общим переохлаждением.
Напомним, что недавно на Чижовском водохранилище
По данным ОСВОД на 1 февраля 2021 года, в Беларуси от утопления погибли 14 человек. Антирекорд установлен в Минской области – здесь утонуло пять человек.
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Инцидент произошел в столичном районе Чижовка - мужчину достали спасатели, он был госпитализирован с общим переохлаждением.
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