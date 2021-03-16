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Рыбак провалился под лед на Свислочи

16.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар - Sputnik. Мужчина провалился под лед на реке Свислочь, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о том, что на акватории Свислочи в районе улицы Корзюки в Минске в воде находится человек, поступило спасателям в 14:15 в понедельник, 15 марта.  

По прибытию на место сотрудники МЧС в 20 метрах от берега увидели провалившегося человека. Как было установлено, в момент ЧП он рыбачил. 

© Sputnik / Игорь Подгорный
Мужчина провалился под лед и утонул в Жабинковском районе

Двое спасателей в гидрокостюмах приблизились к тонущему и удерживали его на плаву до того времени, пока не доставили спасательную доску.

В 14:30 мужчину доставили на берег и передали прибывшим на место происшествия работниками скорой медицинской помощи. После осмотра они  госпитализировали пострадавшего с общим переохлаждением.

Напомним, что недавно на Чижовском водохранилище спасатели уже доставали рыбака, провалившегося под лед в 50 метрах от берега. Мужчина также после случившегося был доставлен в больницу.

По данным ОСВОД на 1 февраля 2021 года, в Беларуси от утопления погибли 14 человек. Антирекорд установлен в Минской области – здесь утонуло пять человек.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Инцидент произошел в столичном районе Чижовка - мужчину достали спасатели, он был госпитализирован с общим переохлаждением.
 
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