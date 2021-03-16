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Бобруйчанина ищут уже больше недели: он ушел из дома 8 марта
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске больше недели назад пропал 45-летний Сергей Кулешов. Мужчина ушел из дома 8 марта, и с тех пор о нем ничего не известно,
Приметы: рост 175 см, глаза голубые, волосы русые.
Был одет: зеленая камуфлированная куртка с капюшоном, резиновые сапоги.
Особые приметы: татуировка в виде креста на кисти руки.
Всех, кто что-либо знает о Сергее Кулешове, просят позвонить по телефонам ПСО «Феникс»: (+375 29) 246−00−04, (+375 29) 222−10−19 или в милицию по телефону 102.
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Сергей Кулешов был в зеленой камуфлированной куртке и резиновых сапогах.
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