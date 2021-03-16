Бобруйчанина ищут уже больше недели: он ушел из дома 8 марта

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске больше недели назад пропал 45-летний Сергей Кулешов. Мужчина ушел из дома 8 марта, и с тех пор о нем ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».

Фото: ПСО «Феникс»

Приметы: рост 175 см, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: зеленая камуфлированная куртка с капюшоном, резиновые сапоги.

Особые приметы: татуировка в виде креста на кисти руки.

Всех, кто что-либо знает о Сергее Кулешове, просят позвонить по телефонам ПСО «Феникс»: (+375 29) 246−00−04, (+375 29) 222−10−19 или в милицию по телефону 102.