ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На территории монастыря в Брестской крепости нашли человеческий череп

16.03.2021 13:05 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Человеческий череп обнаружили строители на территории Свято-Рождество-Богородицского монастыря в Брестской крепости, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Фото: ГКСЭ

Костные останки направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области для проведения медико-криминалистической экспертизы. Они установили, что давность захоронения черепа может составлять более 70 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительный возраст захоронения - более 70 лет.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Бобруйчанина ищут уже больше недели: он ушел из дома 8 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by