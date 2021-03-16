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На территории монастыря в Брестской крепости нашли человеческий череп
Источник материала: Tut.by
Человеческий череп обнаружили строители на территории Свято-Рождество-Богородицского монастыря в Брестской крепости, сообщает
Костные останки направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области для проведения медико-криминалистической экспертизы. Они установили, что давность захоронения черепа может составлять более 70 лет.
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Предварительный возраст захоронения - более 70 лет.
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