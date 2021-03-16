На территории монастыря в Брестской крепости нашли человеческий череп

Источник материала: Tut.by

Человеческий череп обнаружили строители на территории Свято-Рождество-Богородицского монастыря в Брестской крепости, сообщает Госкомитет судебных экспертиз .

Фото: ГКСЭ

Костные останки направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области для проведения медико-криминалистической экспертизы. Они установили, что давность захоронения черепа может составлять более 70 лет.