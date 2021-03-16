Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Защитник молодежного хоккейного клуба "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов скончался в результате травмы полученной после падания шайбы в голову, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ "Динамо" (Москва).

Несчастный случай произошел 12 марта в Ярославле в матче первого раунда плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против молодежной команды ярославского "Локомотива". Во втором периоде хоккеист "железнодорожников" бросил шайбу, которая угодила в голову 19-летнему Файзутдинову. Молодой защитник был госпитализирован в одну из местных больниц. Во вторник Файзутдинов скончался.

"Ушел из жизни защитник МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов", - говорится в сообщении.

Тимур Файзутдинов был капитаном МХК "Динамо". Он провел в МХЛ 191 матч и набрал 19 (0+19) очков.

Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память об умершем спортсмене.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сказал, что организация готова оказать помощь семье погибшего Файзутдинова. "Мы выражаем соболезнования семье Тимура, его родным и близким, хоккейному клубу "Динамо" (Санкт-Петербург). Федерация хоккея России окажет финансовую поддержку его семье", - сказал Ротенберг.

Следователи проводят проверку по факту гибели защитника. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СК России по региону.