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Молодой хоккеист "Динамо" умер после попадания шайбы в голову
16.03.2021 14:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Защитник молодежного хоккейного клуба "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов скончался в результате травмы полученной после падания шайбы в голову, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ "Динамо" (Москва).
Несчастный случай произошел 12 марта в Ярославле в матче первого раунда плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против молодежной команды ярославского "Локомотива". Во втором периоде хоккеист "железнодорожников" бросил шайбу, которая угодила в голову 19-летнему Файзутдинову. Молодой защитник был госпитализирован в одну из местных больниц. Во вторник Файзутдинов скончался.
"Ушел из жизни защитник МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов", - говорится в сообщении.
Тимур Файзутдинов был капитаном МХК "Динамо". Он провел в МХЛ 191 матч и набрал 19 (0+19) очков.
Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память об умершем спортсмене.
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сказал, что организация готова оказать помощь семье погибшего Файзутдинова. "Мы выражаем соболезнования семье Тимура, его родным и близким, хоккейному клубу "Динамо" (Санкт-Петербург). Федерация хоккея России окажет финансовую поддержку его семье", - сказал Ротенберг.
Следователи проводят проверку по факту гибели защитника. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУ СК России по региону.
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