Прокурор Гродно озвучил сумму ущерба от протестов

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 16 мар – Sputnik. К уголовной ответственности за незаконные массовые мероприятия было привлечено 1,5 тысячи человек, возбуждено 170 уголовных дел по фактам угроз, насилия, оскорблений в отношении сотрудников государственных и правоохранительных органов, такую информацию сообщил прокурор города Гродно Владимир Клишин во время встречи с трудовым коллективом "Гродно Азот".

Стоимость причиненного ущерба службам жилищно-коммунального хозяйства Гродно, по его словам, составила 36 тысяч рублей.

Встреча с рабочими проходила на ОАО "Гродно Азот" 15 марта, сообщает "Гродненский химик". Владимир Клишин сообщал трудовому коллективу, что государственные органы анализируют события августа 2020 года и дают оценку происходящему. По его словам, сейчас сделаны выводы, что "шла война против независимости Республики Беларусь", а на разрушение суверенного государства работали разведки ряда стран.

Ответил прокурор и на вопрос участников встречи о безопасности в городе, которые вспомнили, что в августе прошлого года работники предприятия переживали, что не могут безопасно добраться до работы, особенно в вечернее время.

Клишин сообщил азотовцам, что в последнее время протестных проявлений по городу не регистрируется.

О нормах законов

Клишин уточнил, что нужно знать и соблюдать нормы законов и привел конкретные примеры.

В частности, если на незаконном массовом мероприятии правоохранители выдвигают требование собравшимся разойтись, а собравшиеся это требование игнорируют, к собравшимся на незаконный митинг применяется ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (массовые действия, связанные с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел).

Если же подобные событиях сопровождаются применением насилия или угрозой применения насилия в сторону сотрудников милиции, дополнительно будет применяться ст. 364 УК РБ, если эти действия будут сопровождаться повреждением имущества, избиением граждан и массовыми беспорядками – то ст. 293 УК РБ. За такое правонарушение виновным грозит до 8 лет лишения свободы, а организаторам – до 15 лет.

В случае, если действия совершены в целях угрозы, воздействия на работников правоохранительных и государственных органов, а также граждан, эти действия расцениваются как террористические. В этом случае правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы, а организатору – до 25 лет.