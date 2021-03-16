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Человеческие кости нашли на территории Брестской крепости

16.03.2021 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Человеческие останки были обнаружены на территории Свято-Рождество-Богородицкого монастыря в Брестской крепости, сообщила официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич.

© Photo : ГКСЭ
Человеческие кости нашли в песчаном карьере под Шумилино

По ее словам, в настоящее время у культового сооружения проводятся строительные работы.

"Один из рабочих заметил на крепостном валу видневшийся из земли череп. Об этом он незамедлительно сообщил в милицию", – сказала Мацкевич.

Она также уточнила, что на место прибыла следственно-оперативная группа, которая забрала найденный строителями человеческий череп.

Останки специалисты передали в управление ГКСЭ по Брестской области для медико-криминалистической экспертизы. По предварительным данным, давность захоронения может составлять свыше 70 лет.

По этому факту обнаружения черепа Брестским межрайотделом СК в настоящее время проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, давность захоронения найденных в крепости останков может составлять свыше 70 лет.
 
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