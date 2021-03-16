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Человеческие кости нашли на территории Брестской крепости
16.03.2021 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Человеческие останки были обнаружены на территории Свято-Рождество-Богородицкого монастыря в Брестской крепости, сообщила официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич.
© Photo : ГКСЭ
По ее словам, в настоящее время у культового сооружения проводятся строительные работы.
"Один из рабочих заметил на крепостном валу видневшийся из земли череп. Об этом он незамедлительно сообщил в милицию", – сказала Мацкевич.
Она также уточнила, что на место прибыла следственно-оперативная группа, которая забрала найденный строителями человеческий череп.
Останки специалисты передали в управление ГКСЭ по Брестской области для медико-криминалистической экспертизы. По предварительным данным, давность захоронения может составлять свыше 70 лет.
По этому факту обнаружения черепа Брестским межрайотделом СК в настоящее время проводится проверка.
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По предварительным данным, давность захоронения найденных в крепости останков может составлять свыше 70 лет.
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