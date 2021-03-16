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Российская лыжница попалась на торговле героином

16.03.2021 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская подозревается в торговле героином, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Днем 15 марта сотрудниками полиции в Москве задержана Орловская Анна Сергеевна, уроженка Москвы, при себе у нее найдены несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, это крупный размер", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Вместе с тем, в Федерации лыжного фристайла России информацией о задержании Орловской не располагают. "Пока никакой информацией об этом инциденте мы не располагаем", - уточнила пресс-атташе федерации Александра Романова.

Анна Орловская в 2012 году стала чемпионкой России по фристайлу в дисциплинах хаф-пайп и слоупстайл. Россиянка принимала участие в Кубке мира. Спортсменка была дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов.

 
Теги: Минск
 
 
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В момент задержания, по информации СМИ, 26-летняя спортсменка призналась, что успела оставить одну закладку с наркотиком.
 
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