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Российская лыжница попалась на торговле героином
16.03.2021 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская подозревается в торговле героином, сообщает агентство
"Днем 15 марта сотрудниками полиции в Москве задержана Орловская Анна Сергеевна, уроженка Москвы, при себе у нее найдены несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, это крупный размер", - рассказал источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Вместе с тем, в Федерации лыжного фристайла России информацией о задержании Орловской не располагают. "Пока никакой информацией об этом инциденте мы не располагаем", - уточнила пресс-атташе федерации Александра Романова.
Анна Орловская в 2012 году стала чемпионкой России по фристайлу в дисциплинах хаф-пайп и слоупстайл. Россиянка принимала участие в Кубке мира. Спортсменка была дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов.
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В момент задержания, по информации СМИ, 26-летняя спортсменка призналась, что успела оставить одну закладку с наркотиком.
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