Российская лыжница попалась на торговле героином

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская подозревается в торговле героином, сообщает агентство "Р-Спорт" .

"Днем 15 марта сотрудниками полиции в Москве задержана Орловская Анна Сергеевна, уроженка Москвы, при себе у нее найдены несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, это крупный размер", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Вместе с тем, в Федерации лыжного фристайла России информацией о задержании Орловской не располагают. "Пока никакой информацией об этом инциденте мы не располагаем", - уточнила пресс-атташе федерации Александра Романова.

Анна Орловская в 2012 году стала чемпионкой России по фристайлу в дисциплинах хаф-пайп и слоупстайл. Россиянка принимала участие в Кубке мира. Спортсменка была дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов.