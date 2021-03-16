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Самолет врезался во внедорожник во Флориде - три человека погибли

16.03.2021 15:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Происшествие попало на камеру наблюдения одного из домов в районе Пемброк-Пайнс в штате Флорида: 15 марта легкомоторный самолет потерпел крушение и протаранил внедорожник, едущий по дороге в спальном районе.

На борту самолета находились два человека — они погибли на месте, а пассажиры внедорожника — женщина с ребенком — были доставлены в больницу. К сожалению, как сообщает телестанция WSVN, мальчик скончался вечером того же дня от полученных травм.

 
 
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