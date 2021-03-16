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Школьный автобус попал в ДТП под Минском

16.03.2021 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Автобус, перевозивший детей, попал в аварию в Минском районе, никто из школьников не пострадал, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
Пьяный водитель возил детей на школьном автобусе – видео

ДТП произошло накануне, в понедельник, 15 марта, на дороге, соединяющей Заславль и Колодищи.

"Мужчина, управляя школьным автобусом "ПАЗ", совершил попутное столкновение с автомобилем Honda, водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора", – сказали в управлении.

Там также отметили, что в аварии транспортные средства получили механические повреждения. В автобусе в момент ДТП ехали 11 детей – школьники не пострадали, так как все были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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В автобусе в момент ДТП ехали 11 детей – школьники не пострадали, так как все были пристегнуты ремнями безопасности.
 
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