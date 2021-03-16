|
Школьный автобус попал в ДТП под Минском
16.03.2021 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Автобус, перевозивший детей, попал в аварию в Минском районе, никто из школьников не пострадал, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП произошло накануне, в понедельник, 15 марта, на дороге, соединяющей Заславль и Колодищи.
"Мужчина, управляя школьным автобусом "ПАЗ", совершил попутное столкновение с автомобилем Honda, водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора", – сказали в управлении.
Там также отметили, что в аварии транспортные средства получили механические повреждения. В автобусе в момент ДТП ехали 11 детей – школьники не пострадали, так как все были пристегнуты ремнями безопасности.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В автобусе в момент ДТП ехали 11 детей – школьники не пострадали, так как все были пристегнуты ремнями безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)