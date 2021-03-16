Школьный автобус попал в ДТП под Минском

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Автобус, перевозивший детей, попал в аварию в Минском районе, никто из школьников не пострадал, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло накануне, в понедельник, 15 марта, на дороге, соединяющей Заславль и Колодищи.

"Мужчина, управляя школьным автобусом "ПАЗ", совершил попутное столкновение с автомобилем Honda, водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора", – сказали в управлении.

Там также отметили, что в аварии транспортные средства получили механические повреждения. В автобусе в момент ДТП ехали 11 детей – школьники не пострадали, так как все были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.