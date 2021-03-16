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Дело Тимы Белорусских: СК передал документы прокуратуре

16.03.2021 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. СК завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении популярного рэпера Тимы Белорусских, сообщает пресс-служба ведомства.

Документы переданы в суд, после изучения материалов прокуратура отправит их для рассмотрения в суд.

Певец был задержан в ночь на 6 января в одном из клубов Минска. При личном обыске у него было обнаружено опасное наркотическое вещество – гашиш – массой 0,4 грамма и порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма. По заключению экспертов это амфетамин.

В отношении 22-летнего исполнителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Белорусских был отпущен под залог. Артисту грозит до пяти лет лишения свободы.

В день, когда появилась информация об аресте рэпера, Белорусских опроверг ее в своем Instagram. 

В конце января бывший лейбл Тимы Белорусских Kaufman Label рассказал о пристрастии рэпера к наркотикам. В музыкальном объединении заявили, что принимать запрещенные вещества певец стал из-за общения со своим новым окружением.

Тима Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов) родился в 1998 году в Минске в семье музыкантов. Известность рэпер получил после выхода песен "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка".

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Теги: Минск
 
 
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Музыканта задержали в игровом клубе Минска с гашишем в начале января, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
 
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