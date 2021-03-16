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Россиянин, работающий на спецслужбы Украины, задержан в Крыму – ФСБ
16.03.2021 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. ФСБ России задержала в Крыму россиянина, собиравшего информацию для спецслужб Украины, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л.", - говорится в сообщении.
Задержанный, по информации ФСБ, делал фото и видео "объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым". Мужчина пояснил, что затем передавал всю информацию в спецслужбы Украины. Задания он получал от офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А.
В ФСБ отметили, что мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им "подрывных акций в интересах украинских спецслужб".
В автомобиле Есипенко был обнаружен предмет, похожий на самодельную бомбу. Он пояснил, что хранил взрывное устройство "для обеспечения собственной безопасности".
ФСБ опубликовала и видео задержания агента украинских спецслужб. На кадрах видно, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. "Есипенко Владислав Леонидович. (Год рождения) 1969-й", - ответил задержанный на соответствующие вопросы оперативника.
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В машине задержанного была найдена самодельная бомба, которую он хранил для собственной безопасности.
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