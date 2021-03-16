ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россиянин, работающий на спецслужбы Украины, задержан в Крыму – ФСБ

16.03.2021 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. ФСБ России задержала в Крыму россиянина, собиравшего информацию для спецслужб Украины, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л.", - говорится в сообщении.

Задержанный, по информации ФСБ,  делал фото и видео "объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым". Мужчина пояснил, что затем передавал всю информацию в спецслужбы Украины. Задания он получал от офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А.

В ФСБ отметили, что мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им "подрывных акций в интересах украинских спецслужб".

В автомобиле Есипенко был обнаружен предмет, похожий на самодельную бомбу. Он пояснил, что хранил взрывное устройство "для обеспечения собственной безопасности".

ФСБ опубликовала и видео задержания агента украинских спецслужб. На кадрах видно, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. "Есипенко Владислав Леонидович. (Год рождения) 1969-й", - ответил задержанный на соответствующие вопросы оперативника.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В машине задержанного была найдена самодельная бомба, которую он хранил для собственной безопасности.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Школьный автобус попал в ДТП под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by