Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Бывший игрок в американский футбол убил прохожего на западе Москвы, приняв жертву за "ведьму", сообщает First & Goal .

Убийство произошло в ночь на вторник, 16 марта, на улице Довженко. Мужчина до смерти забил прохожего молотком.

"Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение ее убить", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Следствие планирует назначить подозреваемому психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.

Подозреваемый – 24-летний уроженец Санкт-Петербурга Никита Воробьев. Ранее он выступал за команду по американскому футболу "Северный Легион" на позиции ди-энда. Воробьев покинул команду из-за подозрений в краже денег в раздевалке у одноклубников. Знакомые Воробьева утверждают, что у молодого человека были проблемы с наркотиками.