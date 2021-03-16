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Бывший спортсмен до смерти забил молотком прохожего, приняв его за "ведьму"

17.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Бывший игрок в американский футбол убил прохожего на западе Москвы, приняв жертву за "ведьму", сообщает First & Goal.

Убийство произошло в ночь на вторник, 16 марта, на улице Довженко. Мужчина до смерти забил прохожего молотком.

"Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение ее убить", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Следствие планирует назначить подозреваемому психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.

Подозреваемый – 24-летний уроженец Санкт-Петербурга Никита Воробьев. Ранее он выступал за команду по американскому футболу "Северный Легион" на позиции ди-энда. Воробьев покинул команду из-за подозрений в краже денег в раздевалке у одноклубников. Знакомые Воробьева утверждают, что у молодого человека были проблемы с наркотиками.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек ночью напал на прохожего и несколько раз ударил его по голове молотком, потерпевший скончался на месте.
 
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