Город в Испании объявил персоной нон грата испанского короля Фелипе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Правительство каталонского муниципалитета Сан-Кугат-дель-Вальес объявило персоной нон грата испанского короля Фелипе, сообщила во вторник газета Tot Sant Cugat.

Решение приняли в понедельник 15 марта на заседании городского совета. Данную инициативу поддержали три партии, которые выступают за независимость региона.

В результате Сан-Кугат-дель-Вальес объявили антимонархическим и республиканским городом.

Испанский королевский дом сейчас переживает не лучшие времена: против почетного короля Хуана Карлоса ведутся три расследования из-за отмывания денег и коррупции. Ранее сообщалось, что испанское правительство и оппозиционеры из Народной партии ведут с домом переговоры о модернизации института монархии в стране.