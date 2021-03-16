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Город в Испании объявил персоной нон грата испанского короля Фелипе
17.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Правительство каталонского муниципалитета Сан-Кугат-дель-Вальес объявило персоной нон грата испанского короля Фелипе, сообщила во вторник газета Tot Sant Cugat.
© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
Решение приняли в понедельник 15 марта на заседании городского совета. Данную инициативу поддержали три партии, которые выступают за независимость региона.
В результате Сан-Кугат-дель-Вальес объявили антимонархическим и республиканским городом.
Испанский королевский дом сейчас переживает не лучшие времена: против почетного короля Хуана Карлоса ведутся три расследования из-за отмывания денег и коррупции. Ранее сообщалось, что испанское правительство и оппозиционеры из Народной партии ведут с домом переговоры о модернизации института монархии в стране.
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Решением городских властей город Сан-Кугат-дель-Вальес объявили антимонархическим и республиканским.
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