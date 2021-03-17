Сваттинг: о новом в Беларуси преступлении предупреждает милиция

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 17 мар – Sputnik. В Беларуси опасаются распространения сваттинга, или случаев, когда спецподразделения вынуждены реагировать на фальшивые сообщения об опасности. Школьников об уголовной ответственности предупреждают на сайте Министерства внутренних дел Беларуси.

Сваттинг – это преступная тактика, которая распространена среди геймеров. Действия злоумышленников заключаются в вызовах силовых структур по заведомо ложным сообщениям о минировании, убийстве или захвате заложников. Подобным путем игроки пытаются мстить соперникам.

В белорусских школах милиция уже организовала информирование несовершеннолетних. Детям объясняют, что такая шалость может подпадать по статью 340 Уголовного кодекса. За "заведомо ложное сообщение об опасности" в Беларуси предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Сватеры, как показывает мировая практика, серьезно нарушают функционирование силовых подразделений. Их действия отвлекают спецслужбы от оказания реальной помощи. Наиболее массово с подобными преступлениями столкнулись в США. Собственно, по американскому отряду быстрого реагирования SWAT и получило название явление.

Как показывает расследование инцидентов, спецслужбам не составляет труда установить адрес и личность обратившегося лица. В расплату якобы шуточных проказ, злоумышленники получают не только вполне реальное заключение, но и большой штраф. Сумма, как правило, исчисляется десятками тысяч долларов, ведь она должна покрыть затраты спецслужб на организацию проведения штурмовой операции.

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