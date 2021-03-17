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Генпрокуратура: по "протестным" делам осуждено более 400 человек
17.03.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар - Sputnik. Более 450 протестных уголовных дел, по которым проходят более 630 человек, направлены в суду по всей стране, об этом сообщили в генеральной прокуратуре.
Всего с начала протестов в Беларуси, по данным Следственного комитете, возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками и другими преступлениями этой направленности.
"К настоящему времени прокуроры направили в суды уже 468 уголовных дел в отношении 631 лица, более 400 обвиняемым вынесены приговоры", - сообщили Sputnik в генеральной прокуратуре.
По словам прокуроров, речь идет о участии в незаконных массовых мероприятиях, насилии к представителям правоохранительного блока, их публичном оскорблении, хулиганстве, надругательстве над госсимволикой.
В Генпрокуратуре отметили, что правоохранительные охраны были сориентированы на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения и преступления, в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения.
"Правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, имевшие место в 2020 году", - отметили в генеральной прокуратуре.
© Sputnik Tolochko Victor
Прокуроры принимают дополнительные меры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных деяниях, которые, вероятно, рассчитывали остаться неустановленными.
"Прокуратура и впредь будет координировать работу правоохранительных органов в целях привлечения к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок, а также обеспечения в стране национальной и социальной безопасности, поступательного развития государства и общества", - предупредили в главном надзорном ведомстве страны.
Протесты в Беларуси
После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80% голосов, в стране
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Правоохранительные органы устанавливали фигурантов дел при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения.
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