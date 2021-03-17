Медведь в Нижневартовске: прогулялся по улицам и чуть не попал под автобус

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. В соцсетях обсуждают суровые будни в Нижневартовске: среди бела дня среди сугробов был замечен бурый медведь.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нижневартовска, животное удалось оперативно поймать.

"Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии... Ситуация под контролем специалистов. Никто не пострадал", – отметили в муниципалитете.

Тем временем в соцсетях продолжают обсуждать, как повезло мужчине с видео: медведь внезапно погнался за ним по тротуару, а когда молодой человек перебежал дорогу, хищника сбил с толку проезжавший мимо городской автобус.

По предварительным данным, медведь жил у одного из жителей Нижневартовска. Это местный бизнесмен, который держал хищника в клетке на территории гостиничного комплекса. Как медведь оттуда сбежал, еще предстоит выяснить специалистам.

Источник РИА Новости в местных экстренных службах отметил, что животное уже усыпили.

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