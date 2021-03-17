Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. С почты депутата Палаты представителей, председателя объединения "Белая Русь" Геннадия Давыдько в различные госорганы и СМИ пришла спам-рассылка с призывами отстранить нынешнего президента Беларуси от должности, сообщает "СБ. Беларусь сегодня" .

Ряд СМИ сообщил в среду, что от имени депутата было распространено письмо, в котором он якобы инициирует освобождение от должности Лукашенко, так как "не может больше спокойно смотреть на то, что происходит в стране".

"И как бы я ни поддерживал Александр Григорьевича Лукашенко, я вынужден признать страна движется не туда. Мы все больше подвергаемся влиянию Запада, хотя должны быть с Россией. Поэтому я призываю своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Григорьевича Лукашенко от должности", - сообщается в письме, массово разосланном якобы от имени депутата.

Геннадий Давыдько расценил инцидент как теракт и заявил, что намерен написать заявление в милицию, так как ему уже поступали угрозы по телефону и почте. Депутат предположил, что его почтовый ящик был взломан ночью "сетевыми террористами".

"И была разослана такая глупость, воплощение их мечты по развалу Отечества. …Видимо, в их корыто все же пришли какие-то деньги, и они уже хлебнули и обязаны как-то отрабатывать. Это конкретное проявление троллинга, подлога, вранья. Это метод наших врагов – ложь, подлость, провокация", - заявил Давыдько.

Депутат считает, что причиной произошедшего является то, что взломщикам нужна "взрывная волна" и это одна из попыток "раскачать людей к 25 марта" (День воли в Беларуси - Sputnik).

Партия "Белая Русь"

Республиканское общественное объединение "Белая Русь", председателем которой является Давыдько, в ближайшее время может стать Партией народного единства.

"Из общественной структуры должна вырасти партия. Мы говорили еще в 2010 году и продолжаем говорить дальше, что у нас есть рабочее название – Партия народного единства. Год, который стал Годом народного единства, очень логичный для нас. И вся программа, все те функции, к которым мы подходили, на сегодняшний день отражены в обществе", – отметил зампредседателя "Белой Руси" Александр Шатько.

Шатько добавил, что в ближайшее время состоится съезд "Белой Руси", его участники определятся, нужно ли общественному объединению становиться партией.

Он также подчеркнул, что "Белая Русь" имеет социальную направленность и выступает за восточный вектор.

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