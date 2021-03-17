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В Лунинецком районе трехлетняя девочка утонула в сажалке
Источник материала: Tut.by
Трехлетний ребенок утонул в сажалке возле дома. Об этом сообщается справке о несчастных случаях с людьми на водах ОСВОД.
Трагедия произошла 14 марта в деревне Велута Лунинецкого района. Бабушка с дедушкой наводили порядок во дворе и на несколько минут упустили из вида внучку. Когда спохватились и начали искать, то нашли малышку в сажалке возле дома.
Сажалка — это небольшой искусственный водоем. Используется для хранения воды или как пруд для уток и гусей. Это далеко не первый случай в Беларуси, когда маленькие дети тонут в сажалках. В 2018 году в Кобринском районе двухлетний ребенок
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Бабушка с дедушкой наводили порядок во дворе и на несколько минут упустили из вида внучку. Когда спохватились и начали искать, то нашли малышку в сажалке возле...
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