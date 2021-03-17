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В Лунинецком районе трехлетняя девочка утонула в сажалке

17.03.2021 13:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трехлетний ребенок утонул в сажалке возле дома. Об этом сообщается справке о несчастных случаях с людьми на водах ОСВОД.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Батура, wildlife.by

Трагедия произошла 14 марта в деревне Велута Лунинецкого района. Бабушка с дедушкой наводили порядок во дворе и на несколько минут упустили из вида внучку. Когда спохватились и начали искать, то нашли малышку в сажалке возле дома.

Сажалка — это небольшой искусственный водоем. Используется для хранения воды или как пруд для уток и гусей. Это далеко не первый случай в Беларуси, когда маленькие дети тонут в сажалках. В 2018 году в Кобринском районе двухлетний ребенок утонул в сажалке глубиной 80 сантиметров. А годом ранее двухлетний мальчик утонул в сажалке в деревне Рубеж Бешенковичского района.

 
 
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Бабушка с дедушкой наводили порядок во дворе и на несколько минут упустили из вида внучку. Когда спохватились и начали искать, то нашли малышку в сажалке возле...
 
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