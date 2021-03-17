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Оскорбили прокуроров: в Минске возбуждены шесть уголовных дел

17.03.2021 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Прокуратура города Минска возбудила уголовные дела за распространение информации о частной жизни и оскорбление работников прокуратуры в Telegram-каналах, сообщили в надзорном ведомстве.

"Возбуждено шесть уголовных дел о незаконном распространении информации о частной жизни, а также оскорблении представителей власти по ч. 1 ст. 179 и ст. 369 Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили Sputnik в среду в прокуратуре Минска.

Было установлено, что участники ряда чатов мессенджера Telegram разместили в общем доступе сведения о частной жизни и персональные данные работников прокуратуры города Минска, составляющие их личную и семейную тайну.

Также были размещены оскорбительные комментарии в их адрес в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Эта информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу лиц.

Для расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Минску.

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Теги: Минск
 
 
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Санкция уголовной статьи за оскорбление представителя власти предусматривает до трех лет лишения свободы.
 
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