Прошло ровно пять лет: СМИ опять сообщили о задержании Чижа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар - Sputnik. Правоохранительные органы не комментируют распространенную рядом СМИ информацию о том, что задержан бизнесмен Юрий Чиж.

Сегодня СМИ опять распространили информацию со ссылкой на собственные источники, что Юрий Чиж, а также несколько бизнесменов задержаны за неуплату налогов.

Пока ни одно из правоохранительных ведомств официальное не прокомментировало эту информацию. В Комитете государственного контроля Sputnik сообщили, что не располагают информацией по данной теме. "КГК не задерживал данное лицо", - сказали в госконтроле.

В Следственном комитете также отметили, что не располагают информацией о задержании Чижа.

Практически ровно пять лет назад Sputnik сообщал, что 11 марта 2016 года о задержании Юрия Чижа, через три дня КГБ на большой пресс-конференции сообщил подробности задержания бизнесмена. Тогда в рамках уголовного дела КГБ Чижу было предъявлено обвинение в выводе денег за пределы Беларуси страны через подставные структуры, кроме этого его обвинили в неуплате налогов в особо крупном размере — около 12 миллионов долларов.

Чижа отпустили из СИЗО КГБ в начале сентября 2016 года. Тогда шла речь о том, что ему, чтобы закрыли уголовное дело, нужно выплатить около 30 миллионов долларов. Чиж также проходил свидетелем по самому громкому судебному процессу 2017 года — суду над отцом и сыном Япринцевыми. Япринцев-старший являлся акционером "Трайпла" и заместителем Чижа. Сам Чиж покинул пост в "Трайпле" в 2017 году, эту должность теперь занимает сын бизнесмена Сергей Чиж.

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