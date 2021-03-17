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В Дрогичинском районе мужчина утонул в мелиоративном канале
Источник материала: Tut.by
В Дрогичинском районе мужчина сорвался с мостков в мелиоративный канал и утонул. Об этом сообщается в справке о несчастных случаях с людьми на водах ОСВОД.
13 марта в Дрогичинском районе близ деревни Радостово 45-летний мужчина утонул, упав в мелиоративный канал, который пытался перейти по брошенным через него доскам.
В общей сложности 20 человек утонуло в нашей стране с 1 января по 14 марта 2021 года, среди них четверо несовершеннолетних. При этом 6 человек — около трети погибших — находились в момент смерти в состоянии опьянения. Больше всего погибших в Брестской области — 7 человек, из них двое несовершеннолетних.
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При этом спасти удалось в два раза больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.
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