В Дрогичинском районе мужчина утонул в мелиоративном канале

Источник материала: Tut.by

В Дрогичинском районе мужчина сорвался с мостков в мелиоративный канал и утонул. Об этом сообщается в справке о несчастных случаях с людьми на водах ОСВОД.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

13 марта в Дрогичинском районе близ деревни Радостово 45-летний мужчина утонул, упав в мелиоративный канал, который пытался перейти по брошенным через него доскам.

В общей сложности 20 человек утонуло в нашей стране с 1 января по 14 марта 2021 года, среди них четверо несовершеннолетних. При этом 6 человек — около трети погибших — находились в момент смерти в состоянии опьянения. Больше всего погибших в Брестской области — 7 человек, из них двое несовершеннолетних.