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ДТП со школьным автобусом произошло в Беларуси – второе за три дня
17.03.2021 16:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Столкновение школьного автобуса и "Нивы" (ВАЗ-2121) произошло под Осиповичами, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
ДТП произошло утром в среду, 17 марта, на автодороге Осипович – Дараганово. 55-летний водитель "Нивы" выехал на встречку и врезался в школьный автобус.
"В результате аварии 51-летний пассажир автомобиля (находился на переднем сидении) скончался, еще два пассажира и водитель госпитализированы. Из салона их деблокировали сотрудники МЧС", - проинформировала Чемоданова.
В автобусе находились пять человек – водитель и четыре взрослых, - никто из них не пострадал. Автобус ехал за детьми.
Причиной аварии, предварительно, стало то, что водитель "Нивы" не справился с управлением в районе опасного поворота: на встречку он выехал в районе действия знаков "Опасные повороты" и "Аварийно-опасный участок".
Накануне, 15 марта, под Минском произошло аналогичное ДТП:
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Под Осиповичами школьный автобус столкнулся с "Нивой", в результате аварии погиб один человек.
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