Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар - Sputnik. Резонансную кражу астрономического трактата Галилео Галилея расследует полицейское подразделение по делам, связанным с культурным наследием страны, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную библиотеку Испании (BNE).

О краже научного труда Галилея Sidereus Nuncius ("Звездный вестник"), одной из самых ценных книг в собрании BNE, в воскресенье сообщила газета El Pais , что вызвало скандал в Испании.

Как выяснилось, библиотека обнаружила, что оригинал трактата 1610 года заменен на копию, еще в 2014 году, однако в полицию об этом сообщили лишь через четыре года, в 2018-м. Все это время в каталоге документ продолжал фигурировать как подлинный. Интересно, что стоимость настоящего Sidereus Nuncius составляет около 800 тысяч евро.

Министр культуры страны инициировал встречу попечительского совета Национальной библиотеки Испании, посвященную мерам по улучшению безопасности, также для дачи объяснений в министерство культуры вызвали директора библиотеки.

Галилео Галилей – итальянский ученый-астроном, родившийся в 1564 году в Пизе. Он сконструировал телескоп с тридцатикратным приближением, который мог увеличивать в одну тысячу раз. Результаты своих наблюдений в телескоп Галилей изложил в трактате, который был опубликован в 1610 году под названием Sidereus Nuncius ("Звездный вестник") и принес ученому европейскую славу.

Трактат Галилея уже похищали – в 1987 году он был украден из библиотеки вместе с еще сотней работ, однако тогда полиция смогла его найти спустя два года.

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