Опубликован итоговый отчет о сбитом в Иране украинском Boeing

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар - Sputnik. Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", сбитый в январе прошлого года под Тегераном, был ошибочно принят за вражескую цель иранскими силами ПВО, такие выводы представлены в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана.

"Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты", – цитирует текст документа иранское агентство Tasnim.

Отмечено, что причиной ошибки сил ПВО не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета.

Сообщается также, что в день катастрофы проводились работы по оценке рисков и обеспечению безопасности гражданской авиации, однако они оказались недостаточно эффективными. Например, при оценке рисков принимались во внимание только постоянные факторы без учета изменяющихся условий.

Авторы итогового отчета сформировали список рекомендаций, которые призваны не допустить подобных катастроф в дальнейшем. Они подразумевают обмен информацией между военными и гражданскими специалистами, а также оценку рисков и мер в ситуациях, когда действия военных могут угрожать полетам гражданской авиации. В документе также представлена хронология событий, приведших к трагедии.

Международная группа по координации помощи жертвам крушения украинского самолета отреагировала на итоговый отчет, заявив, что приняла его к сведению и будет продолжать требовать от Ирана подотчетности, прозрачности и справедливости в расследовании этой трагедии. Данное заявление опубликовало министерство иностранных дел Украины.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, 8 января потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана . Тогда погибли 176 человек: граждане Украины, Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Афганистана и Швеции. Позже иранские военные заявили, что Boeing был сбит случайно – из-за человеческого фактора: самолет приняли за крылатую ракету .

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