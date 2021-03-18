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Мужчины ограбили магазин в Чечерском районе, задерживать их бросился смелый спасатель

18.03.2021 10:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе двое мужчин из Гомеля ограбили магазин, но их задержал работник МЧС. Подробности рассказали в УВД.


Гомельчане подрабатывали строителями в агрогородке Отор, а вечером пошли в магазин и там украли кофе и алкоголь. Устройство стойки, улавливающей непробитый по кассе товар оповестило сигналом, продавец попыталась остановить злоумышленников, но те скрылись. В это время в торговом зале находился работник МЧС Александр Козлов, мужчина бросился догонять воров.

Спасателю удалось поймать одного из грабителей, вскоре подоспела и милиция.

Как выяснилось позже, задержанные гомельчане уже не единожды совершали кражи в этом магазине. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

А смелому спасателю вручили благодарность.

 
Теги: Гомель
 
 
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Как выяснилось позже, задержанные гомельчане уже не единожды совершали кражи в этом магазине. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
 
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