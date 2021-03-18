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Мужчины ограбили магазин в Чечерском районе, задерживать их бросился смелый спасатель
Источник материала: Tut.by
В Чечерском районе двое мужчин из Гомеля ограбили магазин, но их задержал работник МЧС. Подробности
Гомельчане подрабатывали строителями в агрогородке Отор, а вечером пошли в магазин и там украли кофе и алкоголь. Устройство стойки, улавливающей непробитый по кассе товар оповестило сигналом, продавец попыталась остановить злоумышленников, но те скрылись. В это время в торговом зале находился работник МЧС Александр Козлов, мужчина бросился догонять воров.
Спасателю удалось поймать одного из грабителей, вскоре подоспела и милиция.
Как выяснилось позже, задержанные гомельчане уже не единожды совершали кражи в этом магазине. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
А смелому спасателю вручили благодарность.
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Как выяснилось позже, задержанные гомельчане уже не единожды совершали кражи в этом магазине. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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