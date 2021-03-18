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В Дятловском районе на пожаре погибли два человека - хозяин дома и знакомый, пытавшийся его спасти

18.03.2021 10:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Торкачи Дятловского района в одном из домов произошел пожар. Погибли два человека — 49-летний хозяин и его 62-летний знакомый, сообщает МЧС.


Фото: diatlovonews.by

Пожар произошел в полдень 17 марта. Прибывшие на место спасатели обнаружили на полу в кухне без признаков жизни приятеля хозяина, а в нескольких метрах от него и самого владельца дома. Огнем уничтожено имущество в доме, повреждены стены и перекрытие.

Выяснилось, что местный житель, проходя мимо двора своего знакомого, которому регулярно помогал по хозяйству, обратил внимание на клубы дыма, которые вырывались из окон дома. Он попытался войти внутрь, но не смог. Тогда поспешил сообщить о происшествии соседям, чтобы те позвонили в службу спасения, а сам вернулся в горящий дом.

Основная версия причины пожара — неосторожность при курении. Обстоятельства трагедии устанавливает СК, сообщает diatlovonews.by.

 
 
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В деревне Торкачи Дятловского района в одном из домов произошел пожар.
 
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