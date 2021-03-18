Совершал погромы во второй день протестов: СК завершил расследование дела

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар - Sputnik. УСК по Минску завершено расследование в отношении еще одного участника беспорядков, который обвиняется в совершении погромов в первые дни августовских протестов, сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Как следует из материалов дела, в ночь с 10 на 11 августа прошлого года 26-летний минчанин участвовал в уличных протестах, выкрикивал различные лозунги, совершал погромы и выходил на проезжую часть, заблокировав тем самым пути транспортных коммуникаций.

"Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.293 (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении погромов) Уголовного кодекса Беларуси. Он под стражей", - сообщила Sputnik Гарлинская. По ее словам, речь идет об акциях протеста на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды в Минске.

УСК распространило оперативное фото, на котором обвиняемый запечатлен верхом на осветительной мачте, он одет в шорты и майку цвета сафари и зеленые высокие гольфы.

Telegram / CК РБ © Photo : Мужчина обвиняется по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса Беларуси

На допросе обвиняемый пояснил, что во время акции он потерял в толпе своего друга. Именно с целью привлечения его внимания обвиняемый взбирался на опору светофора и баррикады, совершал погромы с использованием деревянной палки.

"Видеозаписи и фотоматериалы, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела", - рассказала представитель УСК.

В ходе расследования изучена личность уроженца Брестской области –ранее он не был судим и нигде не работает. Кроме этого, при изучении содержимого мобильного телефона установлено, что он являлся подписчиком ряда деструктивных Telegram-каналов.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

К настоящему времени в суд прокуратура направила уже более 630 "протестных" дел, более 400 человек осуждены .

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