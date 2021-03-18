|
Совершал погромы во второй день протестов: СК завершил расследование дела
18.03.2021 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар - Sputnik. УСК по Минску завершено расследование в отношении еще одного участника беспорядков, который обвиняется в совершении погромов в первые дни августовских протестов, сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.
Как следует из материалов дела, в ночь с 10 на 11 августа прошлого года 26-летний минчанин участвовал в уличных протестах, выкрикивал различные лозунги, совершал погромы и выходил на проезжую часть, заблокировав тем самым пути транспортных коммуникаций.
"Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.293 (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении погромов) Уголовного кодекса Беларуси. Он под стражей", - сообщила Sputnik Гарлинская. По ее словам, речь идет об акциях протеста на перекрестке улиц Сурганова, Куйбышева и Беды в Минске.
УСК распространило оперативное фото, на котором обвиняемый запечатлен верхом на осветительной мачте, он одет в шорты и майку цвета сафари и зеленые высокие гольфы.
© Photo :
Мужчина обвиняется по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса Беларуси
На допросе обвиняемый пояснил, что во время акции он потерял в толпе своего друга. Именно с целью привлечения его внимания обвиняемый взбирался на опору светофора и баррикады, совершал погромы с использованием деревянной палки.
"Видеозаписи и фотоматериалы, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела", - рассказала представитель УСК.
В ходе расследования изучена личность уроженца Брестской области –ранее он не был судим и нигде не работает. Кроме этого, при изучении содержимого мобильного телефона установлено, что он являлся подписчиком ряда деструктивных Telegram-каналов.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
К настоящему времени в суд прокуратура направила уже более 630 "протестных" дел, более 400 человек
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На допросах обвиняемый убеждал следователей, что залез на осветительную мачту, чтобы найти друга, потерявшегося в толпе.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)