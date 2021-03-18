ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Без вскрытия грузовика: на границе задержали "лишние" инструменты из Италии

18.03.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Белорусские таможенники задержали в пункте пропуска "Козловичи" грузовой автомобиль с крупной партией электрического и механического садового инструмента, об этом рассказали в ГПК республики.

Как выяснилось в результате тщательного досмотра, гражданин России вез из Италии на 350 единиц больше, чем было указано в сопроводительных документах. По предварительной оценке, цена незадекларированного груза превысила Br62 тыс.

Первоначальная проверка груза проводилась с помощью инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) - это оборудование, позволяющее проводить досмотр транспортных средств с высокой плотностью загрузки. Комплекс значительно экономит время и обеспечивает эффективное обнаружение запрещенных или контрабандных грузов. Без вскрытия автомобиля таможенники могут "просмотреть" его содержимое.

В прошлом году белорусские таможенные органы с помощью этих комплексов выявили более 1,3 тысяч нарушений таможенного законодательства, сообщили в Государственном таможенном комитете. В 2020 году использование ИДК принесло в доход государства более 10 миллионов рублей.

"На таможенный осмотр автомобилей с применением ИТК  затрачивается не более 10 минут, а экономическая целесообразность их эксплуатации составила более 40 белорусских рубля на один рубль затрат", - пояснили в ГТК.

В настоящее время таможенными органами Беларуси используется 10 инспекционно-досмотровых комплексов: 4 мобильных ИДК, 5 стационарных и 1 железнодорожный.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для досмотра транспортных средств с высокой плотностью загрузки белорусская таможня использует инспекционно-досмотровые комплексы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчины ограбили магазин в Чечерском районе, задерживать их бросился смелый спасатель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by