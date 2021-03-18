Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Белорусские таможенники задержали в пункте пропуска "Козловичи" грузовой автомобиль с крупной партией электрического и механического садового инструмента, об этом рассказали в ГПК республики.

Как выяснилось в результате тщательного досмотра, гражданин России вез из Италии на 350 единиц больше, чем было указано в сопроводительных документах. По предварительной оценке, цена незадекларированного груза превысила Br62 тыс.

Первоначальная проверка груза проводилась с помощью инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) - это оборудование, позволяющее проводить досмотр транспортных средств с высокой плотностью загрузки. Комплекс значительно экономит время и обеспечивает эффективное обнаружение запрещенных или контрабандных грузов. Без вскрытия автомобиля таможенники могут "просмотреть" его содержимое.

В прошлом году белорусские таможенные органы с помощью этих комплексов выявили более 1,3 тысяч нарушений таможенного законодательства, сообщили в Государственном таможенном комитете. В 2020 году использование ИДК принесло в доход государства более 10 миллионов рублей.

"На таможенный осмотр автомобилей с применением ИТК затрачивается не более 10 минут, а экономическая целесообразность их эксплуатации составила более 40 белорусских рубля на один рубль затрат", - пояснили в ГТК.

В настоящее время таможенными органами Беларуси используется 10 инспекционно-досмотровых комплексов: 4 мобильных ИДК, 5 стационарных и 1 железнодорожный.

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