No comment: официальной информации по поводу бизнесмена Чижа все еще нет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар - Sputnik. Правоохранительные органы второй день не комментируют информацию СМИ о том, что задержан известный белорусский бизнесмен основатель группы компаний "Трайпл" Юрий Чиж.

Информация о том, что Чиж был задержан в Минске после возвращения из Москвы, появилась на ряде СМИ и интернет-ресурсов в минувшую среду. Речь якобы идет о претензиях правоохранительных или фискальных органов по поводу уплаты налогов.

Ни одно из силовых ведомств вчера ни подтвердили ни опровергло информацию СМИ по поводу Чижа.

"Без комментариев", - так заявили Sputnik в пресс-службе Комитета государственной безопасности на вопрос о том, задержан ли данный бизнесмен.

Практически такие же ответы на этот вопрос были получены агентством в других правоохранительных.

Как отметили агентству эксперты в области уголовного права, "скорее всего, Чиж пытается возродить былую мощь своей бизнес-империи. А это всегда связано с рисками".

"Когда меняются условия для бизнесмена, его неофициальный статус, то возрождение или переформатирование бизнеса становится сложным, порой сопровождается криминальными рисками", - сказал эксперт.

Пауза скоро закончится

По словам эксперта, нужно "подождать день-два и ситуация прояснится".

Как показывает практика, пауза правоохранительных органов в таких случаях может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Прошлый раз - ровно пять лет назад - в ситуации с задержанием Чижа КГБ молчало несколько дней. Потом председатель ведомства Валерий Вакульчик дал большую пресс-конференцию, где подробно рассказал о задержании приближенного к первому лицу олигарха и еще более 10 известных бизнесменов.

Правоохранительные органы, как правило, держат паузу от 3 до 10 дней - в это время собирается доказательная база для предъявления обвинения и получения санкции прокурора на применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

С чего все начиналось

Громкие проблемы у бизнес-империи "Трайпл" начались, когда был задержан один из соучредителей Владимир Япринцев, его сын Казбек и его приятель по бизнесу Александр Арабян в 2015-м. Поводом для задержания Япринцевых было заявление Чижа в КГБ, в котором он сообщил о финансовых проблемах в компании.

Потом, весной 2016-го, был задержан и сам Чиж , на него тоже написали заявление в КГБ. Чижу предъявили обвинение в выводе денег за границу через подставные фирмы и неуплате налогов. Но через полгода бизнесмена выпустили из СИЗО КГБ.

Япринцев, его сын и его бизнес-партнер прошли громкий суд . Япринцева-старшего освободили в зале суда, Казбеку и Арабяну дали по шесть лет. Через пару лет сын Яприцева вышел из колонии .

В настоящее время Чижу принадлежит 66,5% "Трайпла". Остальная доля компании, частью которой владел Япринцев, поровну поделена между россиянами Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили.

Суд по банкротству "Трайпла"

Дело "Трайпла" всплыло в судах в середине 2020-го. Теперь им занимается экономический суд Минска.

В мае прошлого года "Трайпл" подал в суд заявление об экономической несостоятельности (банкротстве). В середине лета было возбуждено производство по делу и назначен антикризисный управляющий. В середине осени было принято решение в отношении должника открыть конкурсное производство. Дело начали рассматривать в суде в конце января 2021-го.

Рассмотрение длилось месяц, кредиторы "Трайпл" так и не прияли никакого решения - ни по ликвидации, ни о санации компании. В суде был объявлен перерыв для проведения финансово-экономической экспертизы. Когда возобновится рассмотрение дела о банкротстве "Трайпла", неизвестно.

"Проведение такой экспертизы - процесс небыстрый. Тем более, что это не маленькая фирма. Так что экспертиза "Трайпла" может продлиться несколько месяцев", - пояснили собеседники агентства.

Читайте также:

Всех простить и жениться в колонии: история банкира-оптимиста