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No comment: официальной информации по поводу бизнесмена Чижа все еще нет
18.03.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар - Sputnik. Правоохранительные органы второй день не комментируют информацию СМИ о том, что задержан известный белорусский бизнесмен основатель группы компаний "Трайпл" Юрий Чиж.
Информация о том, что
Ни одно из силовых ведомств вчера ни подтвердили ни опровергло информацию СМИ по поводу Чижа.
"Без комментариев", - так заявили Sputnik в пресс-службе Комитета государственной безопасности на вопрос о том, задержан ли данный бизнесмен.
Практически такие же ответы на этот вопрос были получены агентством в других правоохранительных.
Как отметили агентству эксперты в области уголовного права, "скорее всего, Чиж пытается возродить былую мощь своей бизнес-империи. А это всегда связано с рисками".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Когда меняются условия для бизнесмена, его неофициальный статус, то возрождение или переформатирование бизнеса становится сложным, порой сопровождается криминальными рисками", - сказал эксперт.
Пауза скоро закончится
По словам эксперта, нужно "подождать день-два и ситуация прояснится".
Как показывает практика, пауза правоохранительных органов в таких случаях может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Прошлый раз - ровно пять лет назад - в ситуации с задержанием Чижа КГБ молчало несколько дней. Потом председатель ведомства Валерий Вакульчик дал большую пресс-конференцию, где подробно рассказал о задержании приближенного к первому лицу олигарха и еще более 10 известных бизнесменов.
Правоохранительные органы, как правило, держат паузу от 3 до 10 дней - в это время собирается доказательная база для предъявления обвинения и получения санкции прокурора на применение меры пресечения в виде заключения под стражу.
С чего все начиналось
Громкие проблемы у бизнес-империи "Трайпл" начались, когда был задержан один из соучредителей Владимир Япринцев, его сын Казбек и его приятель по бизнесу Александр Арабян в 2015-м. Поводом для задержания Япринцевых было заявление Чижа в КГБ, в котором он сообщил о финансовых проблемах в компании.
© Sputnik / Виктор Толочко
Потом, весной 2016-го, был
Япринцев, его сын и его бизнес-партнер
В настоящее время Чижу принадлежит 66,5% "Трайпла". Остальная доля компании, частью которой владел Япринцев, поровну поделена между россиянами Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили.
Суд по банкротству "Трайпла"
Дело "Трайпла"
© Sputnik / Виктор Толочко
В мае прошлого года "Трайпл" подал в суд заявление об экономической несостоятельности (банкротстве). В середине лета было возбуждено производство по делу и назначен антикризисный управляющий. В середине осени было принято решение в отношении должника открыть конкурсное производство. Дело начали рассматривать в суде в конце января 2021-го.
Рассмотрение длилось месяц, кредиторы "Трайпл" так и не прияли никакого решения - ни по ликвидации, ни о санации компании. В суде был объявлен перерыв для проведения финансово-экономической экспертизы. Когда возобновится рассмотрение дела о банкротстве "Трайпла", неизвестно.
"Проведение такой экспертизы - процесс небыстрый. Тем более, что это не маленькая фирма. Так что экспертиза "Трайпла" может продлиться несколько месяцев", - пояснили собеседники агентства.
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Эксперты полагают, что Чиж пытается возродить или переформатировать некогда успешную бизнес-империю, а в новых условиях это сделать достаточно сложно.
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