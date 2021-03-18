Отвечавшие за борьбу с коррупцией работники БЖД попались на взятках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар - Sputnik. Правоохранительные органы вскрыли коррупцию на РУП "Белжелдорснаб" Белорусской железной дороги, генеральная прокуратура потребовала принять меры. Речь идет о получении взяток и нарушениях законодательства о сохранности собственности и труде.

"В 2020 году шесть должностных лиц РУП привлечено к уголовной ответственности за получение взяток и незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур за обеспечение их победы в тендерах", – сообщили Sputnik в генпрокуратуре.

Следователи установили, что в 2014-2018 годах эти работники получили взятки на сумму более 800 тысяч долларов США. Обвиняемые на предприятии отвечали за организацию работы по противодействию коррупции.

После случившегося коррупционного скандала Генпрокуратурой была проведена выборочная проверка, которая показала, что в РУП не всегда соблюдали порядок проведения конкурсов, аукционов и закупок товаров, работ и услуг.

По мнению прокуроров, комиссия, которая занималась торгами, допускала нарушения порядка вскрытия конвертов с поступившими предложениями и выбора победителя. Кроме этого, были в явлены факты нарушения порядка заключения контрактов и обеспечения исполнения обязательств по ним.

Для устранения выявленных нарушений Генеральная прокуратура внесла начальнику БЖД представление.