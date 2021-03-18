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Участника потасовки с ОМОНом в Беларуси задержали в России
18.03.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар - Sputnik. Участник потасовки с бойцами ОМОН на акции протеста в Беларуси задержан под Санкт-Петербургом, об этом сообщило агентство
Мужчину задержали в поселке Металлострой.
Задержанный был объявлен в розыск за сопротивление милиции 19 июня прошлого года в Молодечно во время
© Photo : БелаПАН
В ходе мероприятия правоохранители
"При этом один из них попытался ударить сотрудника ногой", - рассказали в МВД.
Было возбуждено уголовное дело, в сентябре суд признал их виновными. Сообщалось, что один из подозреваемых по этому делу находится в розыске.
Напомним, что ранее в Москве МВД России
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Во время акции "Цепь солидарности" в Молодечно, по данным МВД, несколько человек напали на правоохранителей.
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