Участника потасовки с ОМОНом в Беларуси задержали в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар - Sputnik. Участник потасовки с бойцами ОМОН на акции протеста в Беларуси задержан под Санкт-Петербургом, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Мужчину задержали в поселке Металлострой.

Задержанный был объявлен в розыск за сопротивление милиции 19 июня прошлого года в Молодечно во время акции "Цепь солидарности" . Акция проводилась в поддержку альтернативных кандидатов на выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа.

В ходе мероприятия правоохранители начали проводить задержания , произошла потасовка между участниками и ОМОНом. Двое мужчин были задержаны, их обвинили в том, что они схватили омоновцев за шею и повалили на землю.

"При этом один из них попытался ударить сотрудника ногой", - рассказали в МВД.

Было возбуждено уголовное дело, в сентябре суд признал их виновными. Сообщалось, что один из подозреваемых по этому делу находится в розыске.

Напомним, что ранее в Москве МВД России задержало двух брестчан - фигурантов уголовных дел в Беларуси. Один из них - 21-летний парень - обвиняется в участии в августовских массовых беспорядках. Второму - 27-летнему задержанному - вменяют сопротивление сотруднику милиции, которое парень оказал во время летних протестных акций в областном центре.

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