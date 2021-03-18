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Участника потасовки с ОМОНом в Беларуси задержали в России

18.03.2021 13:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар - Sputnik. Участник потасовки с бойцами ОМОН на акции протеста в Беларуси задержан под Санкт-Петербургом, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Мужчину задержали в поселке Металлострой. 

Задержанный был объявлен в розыск за сопротивление милиции 19 июня прошлого года в Молодечно во время акции "Цепь солидарности". Акция проводилась в поддержку альтернативных кандидатов на выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа.

© Photo : БелаПАН
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В ходе мероприятия правоохранители начали проводить задержания, произошла потасовка между участниками и ОМОНом. Двое мужчин были задержаны, их обвинили в том, что они схватили омоновцев за шею и повалили на землю.

"При этом один из них попытался ударить сотрудника ногой", - рассказали в МВД.

Было возбуждено уголовное дело, в сентябре суд признал их виновными. Сообщалось, что один из подозреваемых по этому делу находится в розыске.

Напомним, что ранее в Москве МВД России задержало двух брестчан - фигурантов уголовных дел в Беларуси. Один из них - 21-летний парень - обвиняется в участии в августовских массовых беспорядках. Второму - 27-летнему задержанному - вменяют сопротивление сотруднику милиции, которое парень оказал во время летних протестных акций в областном центре.

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Теги: Минск
 
 
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Во время акции "Цепь солидарности" в Молодечно, по данным МВД, несколько человек напали на правоохранителей.
 
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