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"Польскую школу" могут закрыть – иск подан в экономический суд

18.03.2021 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Прокуратура Бреста направила в экономический суд Брестской области иск о ликвидации ООО "Польская школа", сообщает Генпрокуратура Беларуси.

"Причина – грубое нарушение законодательства, повлекшее причинение ущерба государственным и общественным интересам", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия с участием несовершеннолетних, были задержаны двое соучредителей общества "Польская школа".

Установлено, что на базе учреждения проводились курсы по изучению польского языка для соискателей карты поляка, а также организованы харцерские дружины, которые прославляют военных преступников. Речь в данном контексте идет о Ромуальде Райсе, известного по прозвищу Бурый.

Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей

В конце февраля в Бресте прошло неофициальное мероприятие, посвященное "дню проклятых солдат", с участием польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка. Вскоре после этого МИД Беларуси предложил Тимофеюку покинуть республику.

Официальная Варшава осудила высылку Тимофеюка из Беларуси и предприняла ответный зеркальный шаг, выслав белорусского дипломата. После чего в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в республике Мартин Войцеховский, где ему вручили ноту - страну должен покинуть и польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.

Варшава объявила, что "в связи с продолжением недружественных жестов Минска" высылает генерального консула Беларуси в Белостоке и консула из консульства в Варшаве. Вчера белорусский МИД сообщил, что Генконсульство в Белостоке временно не принимает документы на визу.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Установлено, что на базе учреждения проводились курсы по изучению польского языка для соискателей карты поляка, а также организованы харцерские дружины.
 
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