﻿ Генпрокуратура возбудит дело по факту геноцида белорусского народа в ВОВ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генпрокуратура возбудит дело по факту геноцида белорусского народа в ВОВ

18.03.2021 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар - Sputnik. Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

"Генпрокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. (…) в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен", - цитирует шведа агентство БелТА.

По его словам, сегодня об этом доложено главе государства. Швед также рассказал, что Генпрокуратура совместно с парламентом подготовила проект закона, направленный на противодействие героизации нацизма: "Мы детально обсудили этот законопроект. Он на злобу дня".

© Sputnik Виктор Толочко
Дело о героизации военных преступников: задержан соучредитель "Польской школы"

По словам генпрокурора, принятие закона станет серьезным шагом в противодействии имеющим место негативным проявлениям. В данной связи Швед отметил, что в СМИ и интернете появились высказывания, направленные на то, чтобы обелить "нацистских преступников, которые в годы Великой Отечественной войны совершили злодеяние против белорусского народа, устроили здесь геноцид".

Сегодня глава государства Александр Лукашенко провел совещание, на котором была обсуждена тема совершенствования законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. На него были приглашены премьер, главы палат парламента, председатель Верховного суда, руководители силового правоохранительного блока.

Всего подготовлено около десяти законопроектов. Как отметил глава государства, в ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура Беларуси совместно с парламентом подготовила проект закона, направленный на противодействие героизации нацизма.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Отвечавшие за борьбу с коррупцией работники БЖД попались на взятках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by