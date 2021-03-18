Генпрокуратура возбудит дело по факту геноцида белорусского народа в ВОВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар - Sputnik. Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, об этом заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

"Генпрокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. (…) в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен", - цитирует шведа агентство БелТА .

По его словам, сегодня об этом доложено главе государства. Швед также рассказал, что Генпрокуратура совместно с парламентом подготовила проект закона, направленный на противодействие героизации нацизма: "Мы детально обсудили этот законопроект. Он на злобу дня".

По словам генпрокурора, принятие закона станет серьезным шагом в противодействии имеющим место негативным проявлениям. В данной связи Швед отметил, что в СМИ и интернете появились высказывания, направленные на то, чтобы обелить "нацистских преступников, которые в годы Великой Отечественной войны совершили злодеяние против белорусского народа, устроили здесь геноцид".

Сегодня глава государства Александр Лукашенко провел совещание , на котором была обсуждена тема совершенствования законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. На него были приглашены премьер, главы палат парламента, председатель Верховного суда, руководители силового правоохранительного блока.

Всего подготовлено около десяти законопроектов. Как отметил глава государства, в ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие.

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